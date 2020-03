GF VIP, Sossio fa l’imitazione di Teresanna, delirio in casa: la clip diventa virale (VIDEO)

In questi giorni, nella casa del GF VIP si è consumata una lite funesta tra due protagonisti molto irruenti. Stiamo parlando di Sossio e Teresanna ma, dopo l’acceso diverbio, Aruta si è preso gioco della sua interlocutrice facendole l’imitazione.

Il protagonista si è chiuso in camera con alcuni coinquilini ed ha cominciato a dare luogo ad un vero e proprio show. I vari concorrenti non hanno potuto fare a meno di ridere dinanzi il comportamento del calciatore, al punto da esortarlo ad andare avanti. Andiamo a vedere cosa è successo.

L’imitazione fatta da Sossio di Teresanna

Dopo la pesantissima discussione avvenuta tra Sossio e Teresanna, il giocatore ha deciso di fare l’imitazione della napoletana facendo scoppiare a ridere tutti i presenti. Aruta era in camera insieme ad Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Adriana Volpe ed altri quando, improvvisamente, ha cominciato il suo spettacolo. Il compagno di Ursula Bennardo si è alzato in piedi ed ha cominciato a specchiarsi in modo vanitoso per tutto il perimetro della stanza.

Naturalmente, la sua passeggiata è stata accompagnata da movenze sensuali e provocanti. I presenti nella camera, a quel punto, sono scoppiati a ridere ed hanno notato il chiaro riferimento all’inquilina napoletana. Il calciatore, fomentato dagli applausi e dai complimenti, ha continuato a prendersi gioco della concorrente. (Clicca qui per il video)

Scoppia il delirio in casa

Dopo aver fatto l’imitazione, Sossio ha accusato Teresanna di essere troppo vanitosa e di specchiarsi davvero ovunque in modo fastidioso. Tutti i presenti gli hanno dato ragione e lo hanno esortato a fare altre imitazioni. Aruta, allora, ha cominciato a simulare i movimenti di Aristide, il quale non fa altro che camminare in casa con fare pensieroso aprendo e chiudendo i mobili in modo insensato.

Anche questo show ha entusiasmato i presenti, ma come la prenderanno le vittime di questa burla? Ricordiamo che la Pugliese, a seguito della lite, è scoppiata in lacrime ritenendo che il suo interlocutore l’avesse aggredita verbalmente. Molti coinquilini hanno esortato l’uomo a fare il primo passo e a chiedere scusa alla donna, ma questo non è ancora avvenuto.