La Pupa e il Secchione e viceversa, Mariano Catanzaro attacca Genna:”Era troppo maestrina”

Nonostante si sia chiusa da alcune settimane l’esperienza dei concorrenti a La Pupa e il Secchione e viceversa continuano le polemiche. L’ultima in ordine di tempo coinvolge Mariano Catanzaro e la sua compagna di viaggio Genna Florencia Lourdes.

L’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, in un’intervista rilasciata a Super Guida Tv, ha parlato della sua esperienza nel programma condotto da Paolo Ruffini. Il bel partenopeo non ha avuto parole dolcissima per l’altra componente della sua squadra.

A suo dire, infatti, Genna sarebbe stata troppo maestrina e non gli avrebbe consentito di tirare fuori il meglio di sé. Ad onor del vero la secchiona ha cercato di venire incontro alle esigenze di Mariano ma i due mondi in questo caso sono sembrati troppo distanti. La loro avventura, infatti, è durata solo due puntate.

L’avventura di Mariano Catanzaro e Genna

Sin dal loro ingresso Mariano Catanzaro e Genna hanno avuto un po’ di problemi con le altre coppie in gioco. A molti non è piaciuta l’irriverenza mista a una buona dose di simpatia dell’ex tronista. Il momento più complicato, probabilmente, è arrivato durante la seconda puntata de La Pupa e il Seccione e viceversa.

Nello specifico il litigio tra Mariano e Raffaello Mazzoni è avvenuto al momento finale e decisivo quello del cosiddetto “Bagno di cultura”. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha attaccato con parole poco eleganti il compagno di viaggio per averlo spedito allo spareggio finale. Dal canto suo il secchione ha reagito in maniera veemente, anche forse al di là di quanto ci si potesse immaginare, replicando con toni altrettanto accesi alle accuse ricevute.

Mariano Catanzaro ha accusato Raffaello Mazzoni definendolo imbarazzante. A sua volta Mazzoni ha accusato il pupo di essere bugiardo e falso e di essersi avvicinato a loro solo per non essere nominato e spedito alla sfida finale.

Un momento di tensione che ha sorpreso un po’ tutti, in particolare per la reazione del secchione che è sembrato sempre estremamente tranquillo e poco avvezzo alle discussioni. Proprio a seguito di questa scelta il pupo partenopeo e Gemma hanno dovuto affrontare la sfida per l’eliminazione contro Massa e Carlotta perdendola.

L’attacco di Mariano Catanzaro a Genna

Come detto in precedenza, Mariano Catanzaro ha attaccato, in un’intervista Super Guida Tv, la compagna d’avventura Genna. Secondo il partenopeo la secchiona è stata troppo maestrina nei suoi confronti.

In particolare la donna non le avrebbe consentito di prepararsi al meglio alle varie prove da affrontare. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha ammesso di avere molte lacune per quanto riguarda la sua preparazione, proprio per questo avrebbe voluto maggiore vicinanza da parte di Genna.