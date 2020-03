Naike Rivelli in intimo alza il dito medio a difesa degli animali: parole al veleno contro gli influencer [FOTO]

View this post on Instagram

Faccio una domanda a gli Influencer .., (che oggi non sanno bene più cosa postare tranne foto di famiglia 🙈🙈..) Cosa ci fanno ora i vostri inquietati seguaci con le vostre borsette da 5 Mila euro… e tutte le cagate griffate.. ?!? manco il falò 🔥!!! perché ormai siamo fuori stagione e non fa più freddo.. 🙈🙈🙈🙈consiglierei di Iniziate a diffondere dei messaggi utili senza guadagnarci sopra. Sarebbe davvero bello, infondo avete tanti ascoltatori , follower e fans.. non penso che oggi come oggi a nessuno interessa l’ultima maglia firmata con gli strass… quindi sarebbe fantastico cogliere l’occasione per fare qualcosa di vero e costruttivo!! Qualcosa di altruista.. non parlo di soldi, parlo di regalare qualche consiglio – qualche insegnamento- qualcosa di utile e utilizzabile a tutti adesso è ora. @ornellamuti