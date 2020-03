Il Segreto e Una Vita sospesi a causa del Coronavirus: un’attrice ha i sintomi

Così come molte altre soap opera, anche Il Segreto e Una Vita sono stati sospesi a causa del Coronavirus. La notizia è pervenuta direttamente dalla Spagna, dove si stanno prendendo delle misure preventive allo scopo di contenere la diffusione dl virus.

Anche in Italia sono state applicate decisioni simili, non solo per programmi televisivi, ma anche per soap. Questo risulta essere, ad esempio, il caso del Paradiso delle signore. Ad ogni modo, andiamo a vedere quali sono le conseguenze di questo provvedimento.

Sospesi Una Vita e Il Segreto: l’annuncio

Da poche ore è trapelata la notizia secondo cui Il Segreto e Una Vita sono stati sospesi. L’emergenza sanitaria, purtroppo, non è allarmante solo in Italia, ma anche in altri paesi, tra cui la Spagna.

Per tale ragione, si è deciso di sospendere per un periodo di tempo indefinito le riprese. Sui canali spagnoli Antena 3 e La 1 continueranno ad andare in onda tutti gli episodi che sono già stati registrati. Nel momento in cui questi si esauriranno, il pubblico sarà costretto a non prendere più visione delle avventure di Acacias 38 e Puente Viejo.

Ma cosa accadrà in Italia a fronte di questa decisione? I telespettatori del nostro paese possono tirare un piccolo sospiro di sollievo. Le registrazioni iberiche, infatti, sono di gran lunga più avanti rispetto a quelle italiane. Qui, infatti, stiamo assistendo a cose che in Spagna sono andate in onda diversi mesi fa. Per tale ragione, per un altro bel po’ di tempo, qui non dovrebbero esserci delle significative variazioni in questo senso.

Un’attrice ha i sintomi da Coronavirus

Il Segreto e Una Vita, inoltre, sono stati sospesi anche per favorire la messa in atto della quarantena da parte dei protagonisti della soap opera. L’attrice Alejandra Meco, infatti, che interpreta Elsa nella prima soap e Teresa nella seconda, presenta i sintomi da Coronavirus. Proprio per tale ragione, risulta opportuno prestare molta attenzione alla vicenda.

Ricordiamo che in Italia, si è deciso di bloccare le riprese del Paradiso delle signore. Tale soap opera, infatti, continuerà ad andare in onda fino a quando non si esauriranno tutte le registrazioni. Una volta raggiunto questo punto, anche le avventure dello shopping center verranno sospese.