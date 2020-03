Grande Fratello Vip, scontro Sossio-Teresanna: i confessionali inediti

Sossio e Teresanna hanno avuto un forte litigio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa hanno detto nel confessionale

GF Vip: scontro tra Sossio e Teresanna

Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip sono entrati nel programma dopo qualche settimana. È il caso, ad esempio, di Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, due ex protagonisti di Uomini e Donne.

La prima ha partecipato al programma di Maria De Filippi per ben tre volte: una da corteggiatrice, una da tronista e poi di nuovo da corteggiatrice. Sossio, invece, è stato un grande protagonista del trono over e dopo tanti anni ha finalmente trovato l’amore.

Qualche giorno fa, tra Sossio e Teresanna è scoppiato un forte litigio. Tutto è iniziato da quando lei è andata in giardino a dire a lui, mentre stava prendendo il sole, che aveva lasciato i suoi peli dopo la depilazione sul tavolo e sulla sedia. Sossio si è arrabbiato e, dopo che Teresanna continuava a fare battute sul comportamento disordinato ed infantile dei concorrenti, Sossio ha iniziato ad urlarle contro.

Anche Teresanna ha iniziato ad urlare e i due concorrenti si sono detti diverse cose, come sul fatto che uno ha fatto bene a votare l’altro per l’eliminazione. Oppure sul fatto che Sossio ha iniziato a “minacciare” Teresanna di non continuare con questa storia “perché sennò…”.

Entrambi, dopo lo sfogo nella Casa, hanno affidato al confessionale le loro idee e opinioni su quello che è successo. Ecco qui di seguito che cosa hanno detto i due ex volti di Uomini e Donne uno dell’altra.

I confessionali

Sossio Aruta, chiuso in confessionale, era visibilmente molto arrabbiato perché secondo lui tutti sono disordinati in Casa e tutti sporcano, solamente che quando lo fa lui lo si fa notare di più e non capisce il perché. Teresanna Pugliese, invece, ha detto che a lei, di domenica mattina soprattutto, non importa di “discutere con uno oliato con lo slip che fa attenzione a quale telecamera lo sta riprendendo”. Per l’ex tronista, insomma, Sossio non fa altro che pensare alla puntata e alla visibilità, per questo ha fatto “quello show”.

C’è da dire che nella Casa c’è un clima molto teso, soprattutto da quando i concorrenti hanno saputo della situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo l’Italia. Tuttavia, non mancano i momenti di forte unione e commozione.