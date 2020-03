“Statti a casa e pensa al ca**o”: Justine Mattera in costume, lo stacco di coscia crea polemiche [FOTO]

Justine Mattera in quarantena con la sua famiglia

Non potendo realizzare dei nuovi shooting fotografici Justine Mattera continua ad essere attiva su Instagram con degli scatti realizzati tempo fa. A causa dell’emergenza Coronavirus la soubrette americana è impossibilitata ad allenarsi per mantenere la sua forma fisica al top. Infatti in questi ultimi giorni non ha potuto correre ne a piedi e nemmeno in bici e soprattutto non ha nuotato.

Per questa ragione l’ex moglie di Paolo Limiti ha nostalgia di quello che faceva fino a un paio di settimane fa sperando che la situazione torni alla normalità il più presto possibile. Per tuffarsi nel passato la donna ha condiviso un’immagine che la mostra in costume al bordo di una piscina. Iniziativa che ha infiammato i fan ma creato ance delle polemiche.

La showgirl americana in costume su IG

Lo scatto realizzata di profilo mostra la bellissima Justine Mattera con un costume intero colorato. La 49enne ha i capelli metà bagnati mentre l’altra metà sono asciutti. La soubrette si è fatta fotografare forse dopo un duro allenamento a bordo piscina. Fisico asciutto, seno tonico e gambe muscolose, in poche parole un mix di sensualità che in pochissimo tempo ha ricevuto quasi 10 mila likes.

A corredo dello scatto appena descritto la sosia di Marilyn Monroe ha espresso il suo pensiero sull’impossibilità di raggiungere le piscina dove si reca di solito per allenarsi. Uno stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e ora anche molti stati del Mondo. (Continua dopo il post)

Le polemiche del popolo del web al messaggio della Mattera

Ma l’iniziativa social di Justine Mattera ha scatenato alcune polemiche su Instagram. Infatti, leggendo i commenti sotto il post si vedono delle dichiarazioni al vetriolo contro la 49enne. Alcuni si sono lamentati del fatto che lo sfogo della soubrette invoglia i suoi follower a non restare a casa ma recarsi nei luoghi abituali per allenarsi.

Un altro internauta, invece, le ha scritto di starsene a casa e pensare al ca**o. Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare replicando per le rime ai suoi accusatori. La donna, infatti, ha detto che come al solito la gente capisce al contrario solo per creare tensione.