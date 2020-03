Francesca Barra in lacrime per il Coronavirus

Francesca Barra in lacrime. La giornalista ed opinionista fissa del programma di Piero Chiambretti “CR4-La Repubblica delle Donne” ha tenuto una conversazione via skype su un programma Rai. La trasmissione in questione è Storie Italiane, condotta con grande successo da Eleonora Daniele ed in onda su Rai 1, ogni giorno dalle ore 10:00.

Negli ultimi giorni, il programma è stato prolungato. Infatti, non va più in onda fino alle 12:00 bensì fino alle 13:30, vista la temporanea sospensione de La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. Il motivo è dovuto al Coronavirus, l’epidemia di origine cinese che sta letteralmente impaurendo tutto il nostro paese, in quanto, anche qui, sta portando molti contagiati (oltre 23.000) e tanti decessi (2158 al momento stando alla Protezione Civile).

Eleonora Daniele si allunga

A causa della cancellazione de La Prova del Cuoco, Storie Italiane ha prolungato la sua durata. Un impegno sicuramente faticoso per Eleonora Daniele, che è anche incinta di una bambina. Ogni giorni, il programma di Rai 1 si collega in giro per l’Italia per informare sulla situazione nei centri e nelle periferie in tempi di Coronavirus.

Non mancano poi, collegamenti via skype con personaggi famosi. Oggi, ad esempio, ci sono stati collegamenti con Riccardo Fogli, Davide De Marinis, Francesca Barra e Claudio Santamaria. Ieri, invece, c’è stato Albano Carrisi dalla sua abitazione a Cellino San Marco. Il cantante ha parlato di “terza guerra mondiale”, in merito al Coronavirus.

Francesca Barra piange a Storie Italiane

Francesca Barra non è riuscita a trattenersi, durante l’intervista Skype con Eleonora Daniele a Storie Italiane. La giornalista era seduta vicino a suo marito Claudio Santamaria, il quale ha dedicato alla conduttrice Eleonora Daniele una performance acustica del brano di Rino Gaetano “Ma Il Cielo è Sempre Più Blu”. Infatti, Santamaria interpretò Rino Gaetano, in un’apprezzatissima fiction trasmessa su Rai 1 nel 2007 dal titolo “Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu”.

La bionda giornalista, durante la conversazione, si è messa a piangere parlando dei genitori in Basilicata, che non può al momento rivedere a causa del Coronavirus. “Non devo commuovermi. Mi mancano tantissimo” ha detto Francesca Barra, dopodiché non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha aggiunto “Volevo salutare le persone sole e tanto lontane e ai miei li voglio tanto bene e non vedo l’ora di riabbracciarli”.

La Daniele in risposta allo sfogo emotivo della moglie di Santamaria ha risposto: “Ti capisco, anch’io ho la mia famiglia lontana a Padova (città di origine di Eleonora Daniele n.d.s)”.