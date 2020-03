Vanessa Incontrada svela un retroscena su Maria De Filippi: spunta una telefonata inaspettata

Vanessa Incontrada, nel corso di un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, ha parlato del rapporto con Maria De Filippi. La showgirl ha rivelato di avere una profonda stima per la conduttrice Mediaset, ma non solo.

Il giudice di Amici 19 ha anche toccato alcuni tasti alquanto dolenti che riguardano l’esibizione di quest’anno del talent show. Inoltre, ha anche menzionato un’inattesa telefonata ricevuta dalla Queen della tv.

La telefonata tra Maria De Filippi e Vanessa Incontrada

Nel corso dell’intervista, Vanessa Incontrada ha parlato molto bene di Maria De Filippi. La protagonista ha dipinto la conduttrice come una donna genuina e molto disponibile, sempre pronta a difendere le persone con cui lavora. Forse è proprio questo il motivo che l’ha spinta a rendersi protagonista di una scenata così dura contro Valentin, il ballerino che è stato cacciato dal talent show.

Amici 19, infatti, si trova al centro di una bufera mediatica, per tale ragione, la showgirl non si è potuta esimere dal trattare la vicenda. In particolar modo ha svelato come ha ricevuto la proposta da Maria di diventare giudice.

Un po’ di tempo fa, la moglie di Maurizio Costanzo si è messo in contatto telefonico con lei e le ha raccontato con molta naturalezza le sue intenzioni. Vanessa ha ammesso di aver risposto d’istinto in modo affermativo, entusiasta di cimentarsi in questa nuova esperienza. Purtroppo, però, accettare questa sfida ha portato la donna ad esporsi anche a delle polemiche.

Il commento sulla Celentano e sulla Bertè

Nella scorsa puntata, infatti, ha avuto una pesantissima discussione con Alessandra Celentano. Quest’ultima ha definito la collega come una persona incompetente. Proprio in virtù di questo, la protagonista dell’intervista ci ha tenuto a spendere qualche parola. Vanessa Incontrada ha precisato che, prima di mettere piede nel programma di Maria De Filippi, ha avuto un passato nel mondo della ginnastica ritmica.

Quando era ragazzina, infatti, arrivò ai Campionati Europei, pertanto, un minimo di competenza sicuramente le deve essere riconosciuta. A parte l’alterco con la Celentano, però, l’Incontrada ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con Loredana Bertè. In occasione della prima puntata di Amici, la showgirl era molto tesa e la cantante la prese per mano ed entrarono in studio così.