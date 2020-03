Scintilla parla di Elena Morali dopo il tradimento:”E’ una donna estremamente fragile”

Elena Morali continua a far parlare di sé. Nelle ultime settimane i giornali di gossip si sono occupati in diverse occasioni della vita privata della showgirl. Quest’ultima ha chiuso la sua relazione con il comico Scintilla. La 29enne, stando a quanto riportato dai principali giornali specializzati, avrebbe tradito Gianluca Fubelli con Daniele Di Lorenzo.

I tre hanno avuto anche dei problemi con le forze dell’ordine dopo un attacco di panico che ha colpito la Morali e sono stati condotti in questura per chiarire quanto accaduto. Scintilla a distanza di alcune settimane dai fatti è tornato a parlare di Elena Morali. Le sue parole, a differenza di quanto ci si potesse attendere, non ha attaccato l’ex fidanzata. Nonostante tutto ha chiarito che non doveva assolutamente tradirlo.

La storia d’amore tra Scintilla ed Elena Morali

Elena Morali si è fatta conoscere dal grande pubblico per la partecipazione, nel 2010, a La Pupa e il secchione con Fulvio De Gennaro. Lo scorso anno è sbarcata in Honduras, per partecipare all’Isola dei famosi, dove mostra un altro lato di sé. La partecipazione a Colorado oltre alla notorietà le regala anche l’amore. Nel 2017 si fidanza con Gianluca Fubelli, conosciuto come Scintilla, più grande di lei di diciassette anni. I due hanno messo fine alla loro storia all’inizio del 2020 a causa del tradimento di lei.

Nelle ultime settimane si è parlato molto spesso del flirt tra Elena Morali e Daniele Di Lorenzo. Stando quanto raccontato dalla showgirl lei avrebbe avuto un attacco di panico mentre era proprio con quest’ultimo. E’ stato avvertito Scintilla arrivato nei pressi del locale per dare un calmante alla Morali. Le forze dell’ordine, però, hanno preferito condurre tutti in questura per chiarire i motivi delle urla della showgirl.

Qualche settimana fa, però, Elena Morali sarebbe andata via dall’Italia in compagnia dell’ex fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso. E’ stato proprio quest’ultimo a rendere pubblica la notizia. Lo steso Favoloso, sempre su instagram, ha fatto immaginare che dopo 23 giorni tutto sia già finito. In una stories ha scritto che tutto era bello quando stava per iniziare un qualcosa di memorabile ma confermando che entrambi hanno commesso degli errori e che forse hanno corso troppo.

Le parole di Scintilla su Elena Morali

L’ormai ex fidanzato di Elena Morali, Scintilla, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv nella quale ha raccontato il suo stato d’animo. A differenza di quanto qualcuno si potesse attendere non ha attaccato la showgirl, definendola una donna estremamente fragile.

Chiaramente non l’ha giustificata per il tradimento nei suoi confronti. Nonostante questo continua a pensare che la Morali non sia una brutta persona ma che deve imparare a reagire alle situazioni di difficoltà.