Colpo di scena a Uomini e Donne, edizione straordinaria. Maria annuncia la scelta

Arriva una puntata speciale relativa al trono classico

La notizia della chiusura di Uomini e Donne è ormai ufficiale, ieri 16 marzo improvvisamente non è andata in onda la puntata. Nonostante poche ore prima erano state spoilerate le anticipazioni, il format di Maria De Filippi non è andato in onda. Per l’intera settimana dovevano essere trasmesse le puntare già registrate ma, poche ore fa è avvenuto il colpo di scena: una scelta a porte chiuse.

Scelta inaspettata a Uomini e Donne

La conduttrice ha cercato in ogni modo di portare avanti i suoi programmi rispettando il nuovo decreto del Governo per combattere il coronavirus. Uomini e Donne proprio come Amici 19 è stato mandato in onda a porte chiuse.

Maria De Filippi nelle ultime settimane è apparsa molto nervosa e la sfuriata contro la Celentano e Valentin della scorsa settimana non è passata inosservata. Dal trono classico, però è arrivata una notizia inaspettata. Durante la giornata di domenica, sembra essere stata registrata un’edizione straordinaria che ha portato ad una scelta. Stiamo parlando di Carlo Pietropoli che finalmente ha svelato il nome della sua amata.

Maria De Filippi dalla parte dei colleghi

Pochi giorni fa nel salotto di uomini è donne è stata registrata una puntata di Uomini e Donne del tutto inaspettata. Nessuno in studio aveva annunciato una scelta straordinaria ma a quanto pare Carlo ha fatto la sua scelta all’improvviso, senza che nessuno lo sapesse o si fosse preparato.

Anche Maria De Filippi è rimasta senza parole e dagli spoiler circolati sul web, non ha accennato nulla. Secondo alcune indiscrezioni, il tronista Pietropoli pare abbia scelto Cecilia Zagarrigo. Per avere più conferme purtroppo non ci resta che aspettare qualche indizio dagli stessi interessati.

Purtroppo, vista la situazione in Italia e nel mondo, anche il dating pomeridiano ha subito una variazione di palinstesto. Dopo la sospensione di Forum, Avanti un altro e tanti altri programmi, la conduttrice Mediaset ha deciso di schierarsi dalla parte dei colleghi e annullare la messa in onda delle registrazioni.