Ricordate Bubi di Uomini e Donne? Eccola 10 anni dopo

Ricordate Bubi? Barbara Barbieri, è questo il suo nome completo, partecipò a Uomini e Donne quando il trono non era ancora quello cui siamo abituati oggi. A cavallo tra il 2009 e il 2010 le corteggiatrici di Leonardo Greco erano suddivise tra quarantenni e ventenni. Proprio delle prime faceva parte Bubi.

Oggi Barbara è una bella donna in carriera che ha fatto certamente tesoro dell’esperienza a Uomini e Donne. E non solo, la partecipazione al programma l’ha aiutata a smussare alcuni punti “taglienti” del suo carattere. Vediamo come vive oggi Bubi, tra le corteggiatrici più conosciute del programma.

Bubi, il periodo del corteggiamento a Uomini e Donne

Nella stagione 2009-2010 il trono era occupato dal bel Leonardo Greco. Ultimamente il ragazzo è tornato alla ribalta del gossip dato che ha confessato di essere stato contagiato anche lui dal Coronavirus. Bubi corteggiava proprio lui e tra le quarantenni, lo ricordano tutti, era la donna più carismatica e dal carattere più forte.

A Bubi si contrapponeva, tra le ventenni, la bellissima Diletta Pagliano. Tra le due donne gli scontri non si sono fatti attendere anche se, alla fine, Diletta l’ha spuntata dal momento che proprio lei è stata scelta da Leonardo. Nonostante non sia stata scelta, però, Barbara è rimasta nel cuore dei telespettatori che hanno sempre visto in lei un’incredibile sincerità. Il suo sentimento nei confronti di Leonardo appariva reale nonostante tra i due ci fosse una bella differenza d’età.

Com’è cambiata la vita dopo 10 anni

Sono trascorsi 10 anni dal momento in cui Bubi si contendeva l’amore di Leonardo Greco con la giovane Diletta. Ma com’è, oggi, la bella modenese? Sicuramente più matura, di certo con un carattere molto forte ed una determinazione fuori dal comune.

Come succedeva anche ai tempi della partecipazione a Uomini e Donne, anche oggi la vita della bella Bubi sembra molto segnata dalla prematura scomparsa del suo ex compagno. Un dolore di cui non ha mai parlato volentieri ma che la accompagna da più di 10 anni.

Oggi Barbara fa l’interior design ed ha un buon successo professionale. Non è più così tanto gelosa ed ha acquistato maggiore equilibrio e risolutezza.