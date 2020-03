Scandalo da Maria De Filippi: “Noi amanti, ci desideravamo come pazzi”

L’ex ballerino di Amici rilascia una dichiarazione bollente

Non è la prima volta che parliamo di Valerio Pino, ex ballerino della scuola di Amici. Il professionista, di recente si è lasciato andare ad una lunga intervista e ancora una volta non ha evitato bollenti dichiarazioni. Se fino ad oggi ha svelato cosa accadeva dietro le quinte di Amici con un suo collega, questa volta è partito alla carica con un noto conduttore.

Il giovane ha iniziato la sua carriera lavorativa sempre come ballerino a Sarabanda, dove ha dichiarato delle bollenti affermazioni su Enrico Papi. Con il simpatico presentatore, infatti, Valerio Pino avrebbe avuto un flirt visivo durato mesi. Vediamo nei dettagli cosa ha raccontato.

Valerio Pino innamorato di Enrico Papi

L’ex ballerino di Amici ha parlato per la prima volta di un flirt che avrebbe avuto con Enrico Papi. Il giovane professionista, prima di arrivare nella scuola di Maria De Filippi per anni ha fatto parte dello staff di Sarabanda. Proprio li si sarebbe innamorato del presentatore … Di quel periodo ne conserva bellissimi ricordi, fatti di tanto lavoro e passione.

Una passione però non corrisposta ma che allo stesso tempo per circa sei mesi gli ha fatto vivere il suo primo innamoramento. Stando alle sue parole, tra i due c’era un’intesa speciale fatti di sguardi e di desiderio carnale. Facevamo l’amore occhi, ha spiegato ed è mancato poco che finissi nel suo camerino. “Se ciò sarebbe avvenuto sarebbe successo il delirio!”

La confessione dell’ex ballerino di Maria De Filippi

Non è la prima volta che Valerio Pino si innamora di un suo collaboratore. Era già accaduto ad Amici, diversi anni fa. Infatti, il ballerino che per molto tempo ha fatto parte due professionisti della scuola di Maria De Filippi aveva perso la testa per un suo collega.

Tra i due pare ci fossero addirittura dei rapporti intimi dietro le quinte durante la messa in onda. Motivo per cui la padrone di casa, dopo aver scoperto la tresca avrebbe deciso di cacciarlo dalla scuola e di non avere più nulla a che fare con lui.