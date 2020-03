Amici 19: Valentin alimenta il gossip sul flirt con Francesca, ecco che cosa ha pubblicato sui social

Valentin ha pubblicato un video dei momenti più belli con Francesca Tocca. Ecco di cosa si tratta

Amici 19: Valentin è stato eliminato da Maria De Filippi

Nella terza puntata del Serale di Amici 19 Valentin è andato al ballottaggio finale con Jacopo. Ha ballato, ma poi ha preso la parola e ha detto che a prescindere da come sarebbe andata, ovvero anche in caso di vittoria sul cantante, lui se ne sarebbe andato.

La sua motivazione era questa: ci sono troppe dinamiche che si allontanano dalle materie di studio e invece lui vuole solo essere concentrato sul ballo. Il discorso del ballerino ha fatto infuriare Maria De Filippi che ha detto a Valentin che si è comportato male dall’inizio nel programma e che, quindi, “quella era la porta”. Il ballerino se n’è andato sicuro di aver colpito un nervo scoperto.

Il video con Francesca

Valentin non ha creato interesse solamente per il suo modo di ballare ma anche per un gossip che sta circolando su di lui da parecchie settimane. Si dice che il matrimonio di Francesca Tocca e Raimondo Todaro sia in crisi proprio per colpa del ballerino rumeno. Infatti, Francesca è la professionista che ha sempre ballato con lui e con la quale Valentin ha interpretato coreografie anche molto piccanti.

Ad alimentare questo gossip è stato proprio Valentin, il quale, poche ore fa, ha pubblicato un video in una sua Instagram Story in cui ha fatto un collage di momenti di ballo con Francesca. Non erano momenti qualunque, ma momenti in cui erano particolarmente vicini e in cui si baciavano. Il tutto è stato commentato con un bel cuore rosso. (Continua dopo il post)

Gossip vero o inventato?

Valentin è uscito dalla trasmissione e quindi è venuto a conoscenza di cosa si dice sul conto di lui e Francesca. Ma non ha detto nulla e ha postato questo video alimentando i rumors. Invece, quello che non torna del gossip di un flirt tra di loro è l’intervento del marito di Francesca.

Recentemente, in occasione della terza puntata del serale, Raimondo Todaro ha difeso Valentin e ha attaccato Maria De Filippi. Secondo voi, quindi, questo gossip è vero o è inventato?