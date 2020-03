Grande Fratello Germania: la decisione della produzione che indigna il web

In Germania una decisione degli autori del Grande Fratello sta facendo molto discutere. Ecco che cosa sta succedendo

Grande Fratello in Germania: la decisione degli autori che ha indignato il pubblico

In questi mesi il Grande Fratello sta andando in onda anche in altri Paesi. In Germania, ad esempio, la produzione ha preso una decisione che ha indignato il pubblico. Infatti, così come l’Italia, anche la Germania sta facendo i conti con il contagio da coronavirus, ma la produzione del reality ha deciso di tenere i concorrenti all’oscuro di tutto.

Con un comunicato la produzione ha detto che non sarà data loro nessuna informazione finchè non ci sarà un reale motivo per farlo. Per il momento non vogliono allarmarli e se le condizioni peggioreranno allora i concorrenti ne saranno informati. Inoltre, ha ricordato che ogni informazione da dare agli inquilini viene concordata con i familiari.

Il Grande Fratello in Germania è iniziato il 6 febbraio quindi la maggior parte di loro sapeva quello che è accaduto in Cina. Ai concorrenti che hanno fatto da poco il loro ingresso in Casa è stato vietato tassativamente di raccontare qualcosa sulla vicenda coronavirus. Ovviamente, questa decisione non è stata affatto accolta bene, in generale, dal pubblico. Voi che cosa ne pensate?

La decisione del GF Vip

In Italia, invece, la produzione del reality, nella sua versione vip, ha deciso di informare i concorrenti appena la situazione ha richiesto misure restrittive da parte del governo italiano. Alfonso Signorini è entrato più volte nella Casa, di persona o con un video, per spiegare e aggiornare i vip di quello che stava accadendo. È stato mostrato loro anche il discorso che Giuseppe Conte ha fatto a tutta Italia quando il Paese è stato dichiarato zona protetta.

Al momento i concorrenti possono sentire le loro famiglie per questa situazione di emergenza e Mediaset ha deciso di chiudere il programma l’8 aprile, così come era stato deciso all’inizio. L’azienda ha deciso di annullare, quindi, il prolungamento del programma fino al 27 aprile.

I concorrenti stanno vivendo l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia con grande preoccupazione. Spesso si confrontano sull’argomento e si chiedono se sia davvero il caso di continuare oppure sia meglio fare le valigie e tornare dai propri cari.