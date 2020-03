Piero Chiambretti ha il Coronavirus, è ricoverato: quarantena per Malgioglio, Zanicchi e altri

Da poche ore è trapelato un Tweet molto importante di Vladimir Luxuria, che ha reso pubblica la notizia secondo cui Piero Chiambretti sia ricoverato a causa del Coronavirus. Il conduttore di CR4 La Repubblica delle donne, purtroppo, va ad aggiungersi al numero già enorme di persone positive al COVID-19.

Stando a quanto emerso, il presentatore pare sia ricoverato insieme a sua madre, anche lei positiva al virus. Tale notizia, ovviamente, ha generato la necessità di prendere delle misure precauzionali da parte di tutti coloro che sono stati a contatto con lui nell’ultimo periodo.

Luxuria svela che Piero Chiambretti ha il Coronavirus

Il programma CR4 era già stato sospeso diversi giorni fa attraverso un comunicato ufficiale di Mediaset. L’azienda, infatti, ci aveva tenuto a comunicare la pausa fino a data da destinarsi del programma in ottemperanza alle recenti disposizioni governative. In queste ore, però, è trapelata una notizia che nessuno si aspettava. Piero Chiambretti è ricoverato presso l’Ospedale Mauriziano di Torino in quanto positivo al Coronavirus.

Anche la madre del conduttore, purtroppo, ha contratto il virus e si trova anche lei presso la stessa struttura ospedaliera del figlio. A sganciare la bomba è stata Vladimir Luxuria sui social, che ha detto di essere molto vicina ai due protagonisti. Nel suo intervento, inoltre, la protagonista ha voluto fare un grosso in bocca al lupo al suo collega e a sua madre ed ha detto di essere sicura che ce la faranno entrambi.

Tutti i vip costretti alla quarantena

Nel frattempo, dopo aver scoperto che Piero Chiambretti è positivo al Coronavirus, Mediaset ha deciso di prendere delle decisioni importanti. Tutti coloro i quali sono stati a contatto con il presentatore nelle ultime settimane sono costretti ad autodenunciarsi e a mettersi in quarantena nelle proprie abitazioni. Tra i personaggi che sono stati ospiti nel programma del conduttore di recente troviamo:

Cristiano Malgioglio;

Iva Zanicchi;

Michelle Hunziker;

Clizia Incorvaia;

Vittorio Sgarbi e molti altri.

Ebbene, tutte queste persone sono state invitate a non lasciare per nessun motivo la loro casa onde evitare un’ulteriore diffusione dei contagi. Per il momento non ci sono ulteriori informazioni in merito alle condizioni di salute dell’artista.