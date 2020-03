Oroscopo Paolo Fox 18 marzo 2020: pausa di riflessione per l’Ariete, Bilancia nervosa

L’oroscopo di Paolo Fox del 18 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti per i 12 segni zodiacali. Per i nativi del Cancro è una giornata turbata, invece, per le persone nate sotto il segno della Bilancia è nervosa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per tutti i simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 18 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – A causa della Luna agitata dovete fare una pausa di riflessione. Questa situazione generale che il mondo sta vivendo riflette una fase di grande stanchezza che avete vissuto negli ultimi mesi. Al momento, tutte le situazioni che non funzionano stanno traballando ancora di più. Fra qualche settimana ci sarà una sorta di rinascita.

Toro – Proprio in momenti come questi assumete un grande controllo delle vostre emozioni. D’altronde, questo è il periodo migliore per programmare o ritardare delle cose che v’interessano. Insomma, non vi manca l’energia.

Gemelli – Questo è un periodo un po’ tortuoso per tutti, ma dal 22 marzo avrete Saturno migliore. Alcuni di voi stanno aspettando una risposta entro la prima settimana di aprile. Siate cauti nelle relazioni interpersonali.

Previsioni di mercoledì 18 marzo 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Giornata molto turbata: c’è una condizione di disagio che riguarda le relazioni interpersonali. Chi ha cambiato lavoro o chi ha iniziato un programma nel 2019, ora potrebbe interromperlo oppure pensare di fare altro. Massima attenzione in amore.

Leone – Questo è un momento di grande forza e di grandi progetti. Entro la fine del mese, molti di voi potrebbero pensare di cambiare lavoro o di pretendere qualcosa di più. In amore siete troppo distanti, forse ci sono troppe preoccupazioni.

Vergine – Sapete benissimo che in queste giornate ci vuole tanta grinta per affrontare questo periodo difficile. Quando vi rimproverano di non essere espansivi, dovrebbero riconoscere il fatto di essere molto costruttivi. Avete una buona energia.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata siete molto nervosi. Magari pensavate che di fronte a un vostro slancio, qualcuno vi riconoscesse alcuni meriti. Invece, da molto tempo vi sentite inappagati!

Scorpione – Avete una grande scommessa in corso! Anche se tra fine marzo e l’inizio di aprile sarete costretti a chiudere tutto ciò che non va. Cercate di fare tutto con molta cautela, prima che arrivino giornate un po’ più faticose del solito.

Sagittario – Dovete rivedere qualcosa nelle relazioni interpersonali. Quando il presente non vi piace, di solito viaggiate. Ora che non è possibile spostarsi da un paese all’altro, si può sempre viaggiare con la fantasia. Sfruttate questo periodo critico per pensare ai buoni progetti che potrebbero partite da fine primavera.

L’oroscopo di Paolo Fox del 18 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Siete sempre molto attenti ai dettagli, siete molto rigorosi e responsabili, ora, invece, dovete capire ciò che conviene o non conviene fare. Avete Giove nel segno significa possedere quel coraggio per dire anche ‘Basta’, per dire ‘Cambio strada’.

Acquario – Siete veramente molto stressati. Con l’arrivo di Saturno e Urano, sentite il bisogno di cambiare vita. Quando si portano avanti progetti di un certo peso o avete difficoltà a dire ‘Basta’, sono gli eventi esterni che vi permettono di fare cose impensabili.

Pesci – Solo l’amore è capace di dare il massimo a una persona così emotiva come voi! Ecco perché cercate stabilità in amore: se una persona è molto lontana da voi, ad aprile potreste chiudere la relazione e voltare pagina.