Meghan Markle odiata da tutte le donne di corte

È ritornata a Londra con un ingresso in grande stile Meghan Markle. Raffinata ed elegante sotto la pioggia tenendo sotto braccio il marito, il Principe Harry. Un rientro che sicuramente ha rubato la scena alle donne di Corte, tanto da inimicarsi i Reali.

Ma nel suo viaggio in Inghilterra Meghan ha decisamente attirato su di sé l’attenzione della stampa. Tutti pronti a coglierla in ogni occasione, tra sorrisi e sguardi che lasciano intendere un certo astio tra i Reali.

Kate Midleton felice e distesa dopo l’addio dei Duchi di Sussex

Non è un mistero che tra le cognate non scorra buon sangue. Kate Midlleton a Buckingam Palace è apparsa decisamente più rilassata da quando i duchi di Sussex hanno fatto ritorno in Canada. Dopo l’impegnativa giornata del Commonwealth Service a Westminster Abbey per l’addio di Harry e Meghan.

Proprio Kate ha organizzato una cena a palazzo dove è apparsa raggiante e distesa. Forse perché felice dell’imminente allontanamento della coppia, dato che già poco dopo il matrimonio i Duchi di Sussex a causa dei dissapori tra cognati avevano deciso di vivere a Frogmore Cottage.

Da Camilla a Beatrice York: le donne di Corte contro Meghan Markle

Anche Camilla Parker Bowles non vede di buon grado Meghan Markle, soprattutto dopo averla messa in ombra in uno degli eventi molto importanti per la Duchessa di Cambridge. Un evento che avrebbe organizzato già dallo scorso anno con molto impegno e dedizione.

Ma la Duchessa di Sussex avrebbe oscurato Camilla proprio nella giornata in cui avrebbe tenuto il discorso al Women of The World Festival, giornata contro la violenza domestica alla quale Camilla sarebbe profondamente legata.

Nonostante le disposizioni imposte alla Markle, la Duchessa di Sussex ha volutamente trasgredito ogni direttiva pubblicando delle immagini che la ritraevano National Theatre. Fotografie che hanno oscurato Camilla Parker Bowles facendola infuriare, così come emerso da diverse indiscrezioni.

Ma a corte Meghan Markle ha infastidito anche le cugine del Principe Harry. In particolar modo Beatrice di York che al momento sta definendo ogni dettaglio del suo matrimonio. Qualora Meghan dovesse partecipare alle nozze sicuramente potrebbe attirare l’attenzione su di sé, lasciando la sposa in secondo piano.

Ma qualora non dovesse presenziare alle nozze, non si parlerà ugualmente d’altro. Sembrerebbe che a prescindere dalle volontà e dalla azioni della Markle, qualsiasi occasione sia buona per riuscire ad attirare su di sé l’attenzione ma anche il disappunto delle donne della Casa Reale. Di sicuro l’allontanamento dei Duchi di Sussex gioverà l’umore di molti componenti della Royal Family.