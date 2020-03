Grande Fratello VIP, i concorrenti al telefono con i familiari (Foto)

Data l’emergenza Coronavirus che sta interessando, attualmente, l’Italia ci sono tantissime restrizioni in atto. Anche per questo motivo, il Grande Fratello VIP chiuderà in anticipo. L’ultima puntata, infatti, è stata anticipata dal 27 aprile all’8 aprile. In attesa della nuova puntata di stasera, tutti i concorrenti hanno potuto parlare al telefono con i propri cari. Le lacrime, in confessionale, non sono mancate per nessuno.

Grande Fratello VIP, i vipponi al telefono coi propri cari

In un periodo come questo, la più grande preoccupazione dei concorrenti del Grande Fratello VIP riguarda lo stato di salute dei propri cari. E non è un caso se ciascuno di loro ha chiesto, per telefono in confessionale, rassicurazioni sullo stato di salute. Antonio Zequila ha parlato con l’adorata mamma così come Paolo Ciavarro, Aristide Malnati e Valeria Marini. (Continua dopo la foto)

Fabio Testi ha avuto la possibilità di parlare al telefono con uno dei figli, Adriana Volpe ha parlato con la figlioletta a cui ha detto “Ciao amore, io ti amo immensamente. Sei la mia cucciola”. Sossio Aruta ha parlato con l’amata Ursula a cui dice di sentire enormemente la sua mancanza. (Continua dopo la foto)

Antonella Elia ha la possibilità di parlare con il discusso fidanzato Pietro Delle Piane mentre Patrick Ray Pugliese riesce a parlare con il figlio Leone a cui dice “Stai sereno che ci vediamo presto”. Andrea, Paola e Sara parlano con entrambi i genitori, Fernanda parla col marito e con le figlie mentre per Licia è intervenuta la fidanzata Barbara. Teresanna, infine, ha parlato con il marito.

Commozione in casa per la bella sorpresa

All’interno della casa del Grande Fratello VIP la tensione era incredibilmente alta. La preoccupazione per l’emergenza Coronavirus e il non avere notizie certe sui propri cari rendeva tutti particolarmente nostalgici e preoccupati. Oggi, però, con questa bellissima sorpresa i VIP si sono molto emozionati.

È stata Paola ha comunicare la sensazione di tutti dicendo “Che sollievo, che bello, grazie!”. Un ringraziamento pieno di gratitudine che consentirà a tutti di proseguire quest’avventura con un pizzico di tranquillità in più. Nel frattempo, nella puntata di stasera ci sarà una doppia eliminazione. Chi uscirà? E chi sarà il primo finalista?