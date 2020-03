Grande Fratello Vip, la fidanzata di Licia Nunez si scaglia contro Antonella Elia:”Sei una brutta anima”

La fidanzata di Licia Nunez continua a difendere a spada tratta la compagna attaccando gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. In un’intervista Barbara Eboli, infatti, è tornata a parlare del comportamento di Antonella Elia e Andrea Denver, ritenuto dalla stessa poco rispettoso.

Licia è stata spesso al centro delle polemiche e delle discussioni. Ad inizio di questa avventura si è parlato molto della sua vita privata. Negli ultimi giorni l’attrice ha manifestato uno stato di malessere che i compagni di avventura hanno criticato aspramente.

Proprio per questo la fidanzata di Licia Nunez ha cominciato a difenderla a spada tratta, prima sui social e poi in radio. Un modo per dimostrare il suo amore e per chiedere maggior rispetto per la compagna a suo dire presa di mira ingiustamente dai coinquilini.

L’avventura di Licia Nunez al Grande Fratello Vip 4

All’inizio dell’avventura nella casa più spiata d’Italia si è parlato moltissimo della vita privata di Licia Nunez. Quest’ultima ha avuto la possibilità di incontrare la sua storica ex fidanzata Imma Battaglia. Purtroppo lo scambio di pareri tra le due non ha avuto l’esito sperato dal pubblico da casa.

Licia Nunez ha anche rivelato nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia di essere fidanzata attualmente. Barbara, l’attuale compagna dell’attrice, ha scritto sui social di essere stata decisamente ferita dal suo comportamento e ne ha preso le distanze. Per risolvere il tutto il Grande Fratello le ha consentito di entrare all’interno della casa.

Dopo una discussione, neanche troppo accesa e legata al fatto che Licia ha solo parlato della sua ex senza mai darle spazio, le due si sono lasciate andare ad un lungo bacio seguito da un intenso abbraccio. Una storia, quella tra l’attrice e Barbara, che è ripresa a gonfie vele nonostante la distanza. A testimonianza di ciò i tanti messaggi sui social e non solo che la donna posta quotidianamente, sempre a sostegno o un difesa della propria compagna.

La fidanzata di Licia Nunez attacca Antonella Elia

Barbara Eboli, compagna di Licia Nunez, in un’intervista rilasciata al programma radiofonico Non Succederà Più ha parlato del percorso della fidanzata nella casa più spiata d’Italia, concentrandosi in particolar modo sul comportamento dei coinquilini nei suoi confronti.

All’inizio del Grande Fratello tra Licia e Antonella si crea una bella amicizia con l’attrice che sostiene la coinquilina. Ad un certo punto litica con Adriana nella diretta e Antonella invece di difenderla prende le parti della Volpe da quel momento tra i due si è creata una certa distanza.

Barbara Eboli svela che un giorno Asia è entrata in sauna dicendo che Licia sta male. Antonella e Denver commentano in modo dispregiativo la situazione. Secondo la fidanzata dell’attrice questo significa che non stai più giocando e chiude dicendo che alla Elia “Sei una brutta anima”.