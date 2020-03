Fiorello lancia l’idea di trasmettere in replica Festival di Sanremo 2020: Amadeus dice no

L’ultima edizione del Festival di Sanremo ha avuto un grandissimo successo. Gli ascolti hanno premiato la scelta del direttore artistico e conduttore Amadeus sia per quanto concerne Fiorello e Tiziano Ferro praticamente tutte le sere sul palco che sulle compagne di viaggio.

Proprio lo showman siciliano ha rilanciato in questi giorni l’idea di trasmettere in replica l’edizione 2020 del festival. Sarebbe questo un modo per fare compagnia agli italiani. Il nostro paese sta vivendo un momento estremamente difficile della propria storia. Milioni di persone sono costretti a casa per limitare quanto più possibile il contagio da coronavirus. Fiorello ha lanciato anche l’hashtag #sanremo2020rewatch.

In un’intervista rilasciata pochi minuti fa a Rai Radio1 Un giorno da pecora, però, Amadeus si è detto perplesso. Il direttore artistico ha sottolineato che si tratta di un programma unico nel suo genere. Ha sottolineato che dal suo punto di vista è sempre bello rivedere i programmi storici della Rai.

Il successo del Festival di Sanremo 2020

L’ultima edizione del Festival di Sanremo ha riscosso un grandissimo successo. Lo share è stato per quasi tutte le serate al di sopra del 50% con milioni di persone che non si sono perse nemmeno un passaggio della kermesse musicale. Tanti i momenti che rimarranno nella storia della televisione italiana. Il monologo di Rula Jebreal contro la violenza sulle donne ha strappato applausi non solo tra le poltrone del teatro Ariston.

La reunion dei Ricchi e Poveri così come il duetto tra Tiziano Ferro e Massimo Ranieri ha entusiasmato il pubblico da casa. Non sono mancati i campioni del mondo dello sport come Cristiano Ronaldo, nella serata nella quale alla conduzione c’è stata Georgina Rodriguez. Novak Djokovic, storico amico di Fiorello, ha giocato a tennis con lo showman sul palco dell’Ariston.

Probabilmente, però, il momento che tutti ricorderanno del Festival di Sanremo 2020 è stata l’uscita dal palco di Bugo. Il cantante, dopo il litigio con Morgan che ha cambiato il testo della canzone, ha preferito abbandonare l’esibizione con conseguente squalifica. Ovviamente deve essere sottolineato anche la meravigliosa canzone di Diodato, Fai Rumore, trionfatrice della kermesse sanremese.

Amadeus dice no alle repliche del Festival di Sanremo

