Una Vita spoiler spagnoli: Susana scopre che Alfredo è divorziato

Le anticipazioni spagnole di Una Vita raccontano che Susana si interesserà di Armando, ma che si allontanerà da lui quando scoprirà che è un uomo separato. Nel frattempo, Felipe dirà a Genoveva di non voler più vedere Marcia, dopo aver appreso che la sua promessa sposa è già coniugata.

Una Vita spoiler: Susana allontana Armando

Nelle prossime puntate della soap opera, Susana parlerà della sua situazione sentimentale a Rosina, dicendole di essere intenzionata a intraprendere una relazione con Armando. Grazie ad una coincidenza però, l’ex sarta verrà a sapere che Armando è divorziato.

Nel frattempo, le anticipazioni di Una Vita svelano che Genoveva metterà al corrente Liberto dei suoi piani. La dark lady vorrà aiutare segretamente Santiago a lasciare Acacias. Intanto, Susana inizierà ad allontanare Armando, ma l’ex diplomatico le farà una sorpresa che la metterà di nuovo in crisi. Successivamente, Santiago e Felipe uniranno le forze affinché Andrade vada in prigione per le sue malefatte. L’avvocato soffrirà per le sue nozze mancate ma, nonostante tutto, non riuscirà a rinunciare alla bella brasiliana.

Stando agli spoiler di Una Vita, l’avvocato e Marcia si incontreranno lasciandosi andare alla passione. L’Alvarez Hermoso sarà al settimo cielo, mentre la domestica si sentirà sempre più in colpa per aver tradito suo marito Santiago. Genoveva intuirà che Felipe ha iniziato a vedere di nuovo clandestinamente l’odiata rivale in amore e così si deciderà a metterla una volta per tutte fuori dai giochi.

Marcia si sente in colpa nei confronti di Santiago

Continuando con le anticipazioni della soap opera di Una Vita, Rosina incontrerà Armando e gli consiglierà di dichiararsi a Susana, spiegandole che ormai il divorzio non è più considerato un peccato mortale. I due così andranno a cena insieme, concludendo l’appuntamento con un romantico bacio.

Intanto, Felipe e Marcia continueranno ad incontrarsi di nascosto. La brasiliana però non avrà l’animo tranquillo, essendo consapevole di aver tradito Santiago e quindi passibile di accusa d’adulterio. Agustina e Fabiana non ci metteranno molto ad intuire che l’avvocato e Marcia sono tornati insieme.

Infine, gli spoiler di Una Vita svelano che Cinta sarà costretta a confessare ai suoi genitori che Alfonso l’ha costretta a girare una scena abbastanza compromettente. Arrabbiato, Jose vorrà incontrare immediatamente il produttore che, spaventato, gli prometterà di cambiare la sceneggiatura.

Genoveva invece avrà da Ursula le prove del tradimento di Felipe e capirà che l’unica soluzione possibile per riavere l’attenzione completa dell’Alvarez Hermoso è quella di assassinare Marcia. Cosa accadrà? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per sapere che fine farà la povera brasiliana.