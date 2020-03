Gigi D’Alessio la combina grossa a La vita in diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano senza parole

Battutaccia di Gigi D’Alessio a La vita in diretta

Anche nel secondo appuntamento settimanale de La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno informato il pubblico di Rai Uno di come sta evolvendo l’emergenza Coronavirus. Lo storico rotocalco ha preso il via alle 14 occupando anche la fascia destinata a Vieni da me. I due padroni di casa per smorzare un po’ la tensione hanno toccato anche degli argomenti più leggeri strappando un sorriso ai numerosi telespettatori.

A fare tutto ciò ci ha pensato Gigi D’Alessio reduce dalla separazione dalla compagna Anna Tatangelo. Il cantautore napoletano intervistato a distanza dai due conduttori ha fatto una battutaccia sull’epidemia. L’artista ha detto: “Oggi ho cucinato la pasta alla puttanesca…in onore della madre del Coronavirus”.

La confessione di Gigi D’Alessio a Lorella Cuccarini ed Alberto Matano

Nonostante ricoprono un ruolo serio, Lorella Cuccarini e Alberto Matano non sono riusciti a rimanere Seri, infatti hanno accennato un sorriso. Anche i pochi tecnici rimasti nello studio de La vita in diretta non sono riusciti a trattenere, infatti si sono sentite le risate. Un momento di leggerezza in un periodo molto teso e triste per l’emergenza Coronavirus.

Collegato via Skype, Gigi D’Alessio direttamente dalla sua abitazione di Napoli ha confidato di non uscirà da casa dallo scorso 29 febbraio. Ovvero quando è stato ospite nella terza ed ultima puntata di Una storia da cantare, lo show musicale trasmesso dal capoluogo campano è condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri.

Ottimi ascolti per La vita in diretta: il ringraziamento di Lorella Cuccarini

Nel frattempo continuano gli ascolti soddisfacenti per La vita in diretta. Infatti i due conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano ad inizio puntata, quella del martedì, hanno ringraziato il pubblico di Rai Uno per i risultati che hanno fatto raggiungere lo storico rotocalco.

In particolare è stata la soubrette romana a fare un plauso ai telespettatori. Mentre il giorno precedente aveva ricordato che i vertici di Viale Mazzini hanno dovuto ridurre l’utilizzo degli studi televisivi.