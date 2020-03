Beautiful spoiler Usa: Liam chiede a Hope di risposarlo

Gli spoiler americani di Beautiful svelano che il matrimonio di Brooke e Ridge potrebbe avere una seconda possibilità. La Logan scoprirà che il marito non ha firmato le carte per l’annullamento e così gli chiederà di tornare a casa con lei. Il Forrester sarà molto felice, ma non sa che Thomas ha in mente di rovinare i loro piani.

Beautiful spoiler: Thomas non è cambiato

Nelle prossime puntate della soap opera americana, Liam verrà minacciato pesantemente da Thomas, che gli dirà di essere disposto a tutto pur di riavere Hope. Lo Spencer si spaventerà e dirà tutto a Brooke. A quel punto, Liam si giocherà tutte le carte.

Dopo aver detto alla Logan Jr. che la ama e che vuole sposarla, la inviterà a tenere a debita distanza Thomas. Ciò vuol dire però rinunciare anche all’affidamento di Douglas. Inoltre, pretenderà che venga allontanato dall’azienda di famiglia. Gli spoiler di Beautiful narrano che la reazione di Hope alla proposta di matrimonio di Liam sarà inaspettata. La giovane stilista finirà per dire tutto a Thomas che, ovviamente, non la prenderà affatto bene.

Proseguendo con le trame di Beautiful, Ridge dirà a Steffy di non perdere le speranze con Liam, senza sapere che quest’ultimo ha appena chiesto ad Hope di sposarlo di nuovo. Dal canto suo Brooke vorrebbe che Liam e sua figlia provassero a rimettere insieme i pezzi. Thomas si precipiterà a casa di Steffy per dirle che il suo ex marito ha fatto la proposta alla Logan e, manipolandola, la convincerà a macchinare un piano per far sì che Hope non accetti.

Steffy manipolata da Thomas

Gli spoiler di Beautiful svelano che Thomas si metterà d’impegno affinché Steffy si riprenda Liam, nella speranza che Hope torni da lui con il cuore spezzato. Grazie alle sue manipolazioni, farà in modo che la giovane Logan arrivi nel momento esatto in cui Liam e Steffy si baciano appassionatamente.

Lo Spencer proverà ad inseguirla per spiegarle di essere stato tratto in inganno, ma Hope non ne vorrà sapere. Pare che la Logan Jr. prenda una decisione inaspettata che farà gelare il sangue al povero Liam, ancora una volta vittima di Thomas. Infine, le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, vedremo Liam chiarire la situazione con Steffy.

Il giovane le spiegherà di aver ceduto in un momento di debolezza, ma di essere certo dell’amore che prova per Hope. La Forrester Jr scoppierà in lacrime, con la consapevolezza di aver fallito ancora una volta, senza sapere di essere stata manipolata dal perfido Thomas. Liam invece capirà che la colpa di tutto ciò sarà del suo rivale in amore e prometterà a se stesso di fargliela pagare a tutti costi.