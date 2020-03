Oroscopo Branko 18 marzo 2020: Gemelli instabile, Capricorno annoiato

L’oroscopo di Branko del 18 marzo 2020 è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. I nativi dell’Ariete devono avere tanta pazienza in famiglia. Le persone del Cancro devono fare molta attenzione alla salute e alle ansie affettive. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 18 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Si avvicina la primavera, affrontare con filosofia la Luna in Capricorno e le congiunzioni con i tre giganti in quel segno. Saranno transiti antipatici, ma rappresentano la via del successo. Fino al 21 marzo dovete avere pazienza in famiglia. Marte vi chiede di essere cauti fino al 29 marzo.

Toro – Luna sulle montagne del Capricorno, cogliete la prima mela. Da domani, la situazione si fa più pesante del solito, vi troverete tra le grinfie di Saturno e Marte. Ma voi sapete benissimo razionalizzare tutto, anche le energie fisiche.

Gemelli – C’è ancora instabilità in campo professionale-lavorativo, non mancano scontri e contestazioni. Il miglioramento arriverà in primavera, quando sarete sotto la protezione diretta di Sole, Saturno e Marte. Luna in Capricorno vi aiuta a coltivare ambiziose iniziative.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Per 48 ore dovete tenere sotto controllo la salute: energia fisica, ossa, fegato. Luna in Capricorno è congiunta a Marte, Saturno, Giove, Plutone. Quest’ultimo influsso incide sull’umore, stati d’animo, irrequietezza. A curare le vostre ansia affettive ci pensa Venere in Toro.

Leone – Iniziate a fare esercizi fisici e mentali. Nelle prossime settimane dovrete essere in perfetta forma per tenere il passo con gli avvenimenti che le stelle annunciano. Questa giornata favorisce il lavoro, la professione, la carriera e gli affari.

Vergine – Non mancano stimoli e creatività in campo lavorativo e derivati. Luna in Capricorno vi invita a non trascurare la famiglia, gli amici, l’amore. Vi sembra poco temere la congiunzione Luna-Saturno, Venere-Urano? Aspettate che proteggono il futuro.

Previsioni di mercoledì 18 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata le questioni personali hanno la precedenza su quelle del mondo esterno. Venere in Toro vi darà l’amore che è mancato in questo inverno. Venerdì equinozio di primavera si annuncia meno stressante del passato. Saturno e Marte toccano il campo della fortuna, mentre la Luna agita le donne.

Scorpione – Ognuno di noi è sottoposto a continui stress, ritmi pazzeschi ma ciò che conta davvero è trovare ogni tanto un’oasi di tranquillità. La vostra natura solitaria è di grande aiuto in momenti difficili come questi. Con l’odierna Luna congiunta a Marte e Plutone riuscirete a scovare amore da qualche parte.

Sagittario – Cielo troppo duro con voi, per il vostro carattere giovale. Da domani, l’atmosfera cambierà. Sono molto importanti il passaggio di Saturno in Acquario (sabato) e poi il 29 marzo anche Marte. Entrambi sono dei formidabili aiutanti in campo professionale, per questioni legali o di beni ereditati.

L’oroscopo di Branko del 18 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Ultimi due giorni di Sole nel vostro segno, ma dalla vostra parte avete tantissime stelle. La vostra vita sentimentale è movimentata, siete un po’ annoiati dalle solite situazioni, sognate qualcosa di proibito. Ottima situazione in campo pratico e lavorativo.

Acquario – Ogni piccola soddisfazione diventa una bella e unica soddisfazione. Tante piccole gioie ed emozioni si avvicinano alla felicità. In attesa della primavera dovete rilassarvi. Non rifiutate, però, una richiesta d’aiuto.

Pesci – Questo è il penultimo giorno astrale, con un cielo così azzurro, intenso. Sembra un risveglio di primavera con 48 ore di anticipo, quindi, approfittate! In campo lavorativo e degli affari ci sono decisioni e sistemazioni da fare, anche progetti e ricerche.