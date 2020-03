“Maria De Filippi non lo voleva…”: la confessione choc sul tronista di Uomini e Donne

Lele Mora fa una confessione su Maria De Filippi

La stagione 2019/2020 si sta rivelando un vero e proprio flop per quanto riguarda il Trono classico di Uomini e Donne. E se il parterre senior vola con gli ascolti, le puntate dedicate ai giovani non riescono proprio a decollare. In questi mesi i fan del dating show di Maria De Filippi hanno espresso il loro parere negativo sui tronisti e corteggiatori e tutti sono convinti che quest’ultimi cerchino solo business e visibilità.

E pensare che il ruolo di tronista lo ha creato la moglie di Maurizio Costanzo e Lele Mora. Infatti l’ex agente dei vip all’epoca aveva deciso di prendere Costantino Vitagliano per farlo accomodare sulla famosa poltrona rossa. Intervistato dal magazine Nuovo Tv, Mora ha detto: “E pensare che Maria non lo voleva perché lo riteneva troppo bello! Io le suggerii di farlo. Venivo chiamato nelle università per parlare di questo fenomeno”.

Lele Mora parla dei tronisti

I fan del dating show di Maria De Filippi hanno nostalgia dei vecchi tronisti, ovvero quelli che si recavano a Uomini e Donne per trovare davvero l’amore. Oltre al pubblico che al momento è rimasto orfano della trasmissione per l’emergenza Coronavirus, anche Lele Mora ha espresso il suo pensiero.

L’ex agente dei personaggi dello spettacolo che ha lanciato Costantino Vitagliano ma anche Daniele Interrante ha rilasciato un’altra intervista, ma questa volta al periodico Novella 2000. L’uomo ha detto che ci sono più i tronisti di una volta, anche se l’interesse del pubblico è vivo. Sul Trono non ci sono i personaggi giusti, quelli che sceglieva lui, con l’avvallo di Maria De Filippi lo erano.

I tronisti più amati dal pubblico

Per i fan di Uomini e Donne non ci sono dubbi, i tronisti degli anni passati trasmettevano più emozioni e nello stesso tempo il Trono classico aveva degli ascolti strepitosi. Ma chi sono i volti che hanno segnato il dating show di Maria De Filippi?

Oltre a Costantino Vitagliano e Daniele Interrante citati prima, ci sono anche Francesco Arca che è diventato un grande attore, ma anche Alessandro Genova, entrambi portati al successo da Lele Mora. Ma secondo l’ex agente dei vip l’unico che ha lasciato il segno è Andrea Damante, grazie alla sua storia d’amore con Giulia De Lellis. Stando ai rumors tra i due potrebbe esserci un riavvicinamento. Sarà vero?