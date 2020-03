“Non ce la fa più…”: Loredana Lecciso, sbotta una sua amica. La gelosia su Al Bano e Romina Power

Loredana Lecciso al limite della sopportazione

Sembra proprio che Al Bano e Romina Power siano entrati nelle grazie di Maria De Filippi. Infatti, oltre al ruolo fisso al Serale di Amici 19, di recente la storica coppia è stata ospite anche a C’è Posta per Te dove il Maestro ha rischiato di cadere dalle scale. I due artisti sono sempre più vicini è questo di conseguenza fa sognare tutti i fan che li rivogliono di nuovo insieme anche dal punto di vista sentimentale.

Le gag che il Carrisi e l’ex moglie mettono in piedi sul piccolo schermo diverte il pubblico, mentre farebbe soffrire molto Loredana Lecciso. A renderlo noto è stata una cara amica dell’ex soubrette salentina attraverso un’intervista al magazine DiPiù Tv. “Loredana non ce la fa più. Romina sta dimostrando un aggetto oltremodo esagerato per Al Bano. E allora lei si domanda: se lo fa Romina perché mai non dovrei farlo anche io?”, ha detto la persona vicina alla madre di Jasmine e Bido.

Parla una persona vicina a Loredana Lecciso

E’ palese che Al Bano Carrisi sia nel cuore sia di Romina Power che di Loredana Lecciso. Il Maestro e l’ex moglie sabato scorso sono stati a C’è Posta per Te, anche se l’ospitata è stata registrata in estate, e tra i due co sono stati dei divertenti botta e risposta. Mentre Loredana Lecciso nelle varie interviste ai magazine, ma anche da Barbara D’Urso ha sempre detto di non avere un altro uomo ma di provare un particolare affetto per il cantautore di Cellino San Marco.

Ma se fino ad oggi la sorella gemella di Raffaella è rimasta in sordina a guardare cosa faceva la storica coppia, ora non ce la fa più. Infatti una persona a lei vicina a DiPiù Tv ha detto che ne vedremo delle belle perchè l’ex soubrette è arrivata al limite di sopportazione.

La quarantena del triangolo amoroso

E se Al Bano si reca a Roma solo per far parte al Serale di Amici di Maria De Filippi insieme a Romina Power, Loredana Lecciso se ne sta tranquilla a Cellino San Marco. L’ex soubrette, infatti, trascorre la quarantena magari leggendo un bel libro.

Oppure facendo una passeggiata all’interno della meravigliosa Tenuta dell’ex compagno. Ogni tanto la donna posta delle foto su Instagram insieme al Maestro Carrisi. Scatti che ha scatenato delle polemiche perché secondo i fan della storica coppia sono immagini vecchie.