Andrea Denver fa una confessione inaspettata su Serena Enardu: “Il GF VIP le ha messo pressione”

In queste ore, i vari concorrenti del GF VIP si sono lasciati andare ad una piacevole chiacchierata in armonia. Durante il discorso, è saltato fuori l’argomento inerente Temptation Island e i vari protagonisti hanno espresso il loro pensiero sul reality show. L’attenzione si è spostata inevitabilmente su Serena Enardu e Pago e Andrea Denver ha spiazzato tutti con una confessione.

Il modello ha commentato l’esperienza dei due ex coinquilini sia in casa sia nel reality delle tentazioni e poi si è lasciato andare svelando il contenuto di una conversazione avuta con la donna. Stando a quanto emerso, pare che la sarda gli abbia rivelato di aver ricevuto pressioni dalla produzione, ma in quali termini?

Serena Enardu e le pressioni del GF VIP

Andrea Denver, Patrick Pugliese e Antonella Elia si sono lasciati andare ad una chiacchierata su Pago e Serena Enardu. Secondo il punto di vista dei due uomini, il cantante si è comportato da vero zerbino in entrambi i reality a cui ha partecipato. La predominanza caratteriale della sarda ha avuto la meglio sui modi gentili e pacati di Pacifico. Antonella, invece, è stata un po’ più indulgente ed ha detto che l’ex coinquilino si è comportato semplicemente da gentiluomo.

Nel progredire della conversazione, però, Andrea si è lasciato scappare qualcosa di troppo. Il protagonista ha rivelato che la Enardu gli ha detto di aver subito molte pressioni dal GF VIP per far sì che entrasse in casa. Ad ogni modo, la donna pare ci abbia anche tenuto a puntualizzare che la decisione finale sia stata presa assolutamente da lei.

I commenti di Andrea Denver, Patrick e Antonella

Tale confessione da parte di Andrea Denver su Serena Enardu è venuta fuori perché tutti hanno ritenuto inopportuno che la protagonista prendesse parte al reality show. Secondo loro, infatti, i due avrebbero fatto meglio a valutare la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere.

Il modello, inoltre, ha anche aggiunto di nutrire parecchia simpatia per l’ex tronista di Uomini e Donne. A suo avviso, infatti, è molto simpatica e, soprattutto, e una donna con gli attributi. Purtroppo, però, a causa del contesto nel quale si è venuta ad inserire, non ha avuto la possibilità di esprimersi appieno.