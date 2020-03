Grande Fratello tedesco cambia idea: i concorrenti vengono informati sul coronavirus, le reazioni

La produzione del GF tedesco ha preso un’altra decisione dopo le polemiche. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello tedesco nella bufera: la produzione cambia idea

Era soltanto di poche ore fa la notizia che aveva indignato il pubblico tedesco e non solo. Infatti, gli autori del Grande Fratello tedesco avevano deciso di non dire nulla ai concorrenti riguardo la situazione del coronavirus.

Il reality in Germania è iniziato il 3 febbraio, quindi i concorrenti conoscevano solamente la situazione della Cina. A chi è entrato successivamente nel programma e già sapeva che cosa stava succedendo nel resto del mondo è stato vietato di raccontare qualcosa.

Gli autori ne hanno anche dato comunicazione affermando che non c’era nessun motivo valido per allarmare i concorrenti del reality e che la decisione delle informazioni da rivelare o meno avveniva in collaborazione con i familiari. Tuttavia, dopo le polemiche del pubblico e il grande clamore suscitato in tutto il mondo, la produzione ha improvvisamente cambiato idea. Ha, infatti, deciso di fare uno speciale in cui ha informato i concorrenti di ogni cosa.

Lo speciale

Martedì sera il reality, quindi, è andato in onda con una puntata speciale in prima serata dedicata interamente al coronavirus e alla situazione di emergenza sanitaria che, ormai, coinvolge tutto il mondo. Il conduttore è entrato nella Casa e da dietro un vetro, insieme ad un medico, ha spiegato ai ragazzi ogni cosa.

Alla fine, però, li ha rassicurati, dicendo che tutte le loro famiglie non hanno nessun problema. Alcuni di loro hanno versato qualche lacrima, preoccupati per l’evolvere dell’emergenza. Tuttavia, la maggior parte dei concorrenti ha fatto delle domande al medico per saperne di più.

Il GF Vip in Italia

Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip, invece, hanno scelto da subito di informare i concorrenti del reality. Adesso il conduttore fa periodici interventi nella Casa per aggiornarli di volta in volta. I vip hanno avuto la possibilità di sentire i propri familiari e, probabilmente, il programma verrà chiuso anticipatamente.

Il clima in Casa è molto triste e teso, a volte i concorrenti si ritirano in silenzio, a volte perdono la pazienza e altre volte si riuniscono per omaggiare i medici, gli infermieri e tutti quelli che stanno dando il massimo in questa drammatica situazione. Alcuni di loro continuano a chiedersi se non sia il caso di fare le valigie e tornare a casa.