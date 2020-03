Rischio Coronavirus anche per Barbara D’Urso? Serena Grandi è stata da lei dopo aver baciato Chiambretti

Come tutti, ormai, sapranno, Piero Chiambretti è risultato positivo al COVID-19. Dopo la diffusione di questa notizia, tutti i VIP che sono stati a contatto con lui nelle ultime settimane si sono messi in auto-quarantena.

Tra questi, spunta anche il nome di Serena Grandi, la quale ha fatto una confessione inaspettata. La donna ha detto di essere andata per due volte da Barbara D’Urso dopo aver baciato il presentatore, questo fa sorgere il dubbio che anche lei sia in pericolo per il Coronavirus.

VIP in quarantena per il Coronavirus dopo Chiambretti

L’emergenza sanitaria sta condizionando la vita degli italiani in ogni settore. Molte trasmissioni televisive sono state interrotte, o soggette a pesanti variazioni, per conformarsi ai decreti governativi diffusi negli ultimi tempi. L’azienda Mediaset, già diversi giorni fa, ha diffuso la notizia circa la sospensione di CR4 La Repubblica delle donne. Dopo poco tempo, poi, è spuntata la notizia relativa alla positività del conduttore. Ebbene, a seguito della diffusione di tale informazione, molti personaggi dello spettacolo sono entrati in panico.

Prima di ammalarsi, infatti, Chiambretti aveva ospitato nelle sue trasmissioni diversi artisti tra cui: Michelle Hunziker, Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Serena Grandi e altri. Proprio quest’ultima, in un’intervista con AdnKronos, ha sganciato una bomba, La donna ha detto di essere stata ospite di Barbara D’Urso dopo l’incontro con il presentatore di Rete 4, quindi anche lei potrebbe essere a rischio Coronavirus.

Serena Grandi spaventa Barbara D’Urso

L’attrice ha raccontato di aver abbracciato e baciato Piero in occasione della sua ospitata. Un paio di giorni dopo, poi, ha avuto una brutta febbre, che lei ha attribuito alle radioterapie a cui si è sottoposta per la cura del tumore. A seguito di tutto questo, è stata nel programma di Barbara D’Urso per ben due volte, quando l’emergenza Coronavirus non era divenuta così virale.

Per ora la protagonista dell’intervista ha dichiarato di essere in perfetta salute, tuttavia, ha deciso di mettersi in autoquarantena in attesa che le dicano come agire. La donna, inoltre, ci ha tenuto a manifestare tutta la sua vicinanza per il conduttore e, soprattutto, per sua madre anziana.