Amici 19: spunta un video compromettente su Valentin, ma il web attacca ancora Maria De Filippi

Dagospia ha diffuso un video inedito sul discutibile comportamento tenuto da Valentin nella scuola di Amici 19. Ma il web non ci sta. Ecco di che cosa si tratta

Amici 19: spunta un video inedito su Valentin

Come sapete venerdì scorso c’è stata una puntata del Serale di Amici 19 un po’ particolare. Javier ha perso la pazienza nei confronti di Nicolai e della giuria, ha lanciato il microfono a terra e se ne è andato. Dopo qualche minuto, il ballerino ha deciso di tornare e continuare la gara.

A fine puntata, quando sembrava essere tornato tutto alla tranquillità, anche Valentin ha espresso il suo disappunto per le dinamiche sorte nel programma. Il ballerino di latino americano voleva concentrarsi solo sul ballo e, se nel talent non era possibile, allora preferiva andare via. Maria De Filippi ha trovato il suo comportamento irrispettoso e l’ha cacciato dallo studio eliminandolo d’ufficio.

Durante il litigio di Valentin e Maria De Filippi la conduttrice ha detto che il ballerino non si è comportato bene nel programma. Oltre ad una cosa “della quale non parlerà mai”, dall’inizio Valentin ha voluto un altro giudice per le sfide nel pomeridiano perché non gli andavano bene i professori e ha trattato malissimo la sua insegnante Natalia Titova.

Quando Valentin ha ripreso possesso dei social ha pubblicato un video del suo ultimo intervento ad Amici e ha scritto che era contento perché aveva conquistato il pubblico. Natalia Titova aveva lasciato un like quindi, di fatto, ha smentito le parole di Maria De Filippi. A sorpresa, però, è spuntato un video che incastra il ballerino. Ecco tutti i dettagli.

Il video di Dagospia

Dagospia ha diffuso un video totalmente inedito in cui si vede Valentin che sta facendo le prove in sala con Natalia Titova e con i professionisti di Amici 19. Il comportamento del ballerino è, effettivamente, altezzoso e arrogante. Ha parlato di telecamere che devono seguire i ballerini e non il contrario, dei tagli della musica, della musica che “faceva c***”, e poi ha litigato con Francesca Tocca dicendole che non era capace di studiare i passi della coreografia.

Il web insorge (di nuovo) contro Maria De Filippi

Nonostante la prova che Valentin effettivamente non si comportasse molto bene a lezione, il web è comunque insorto contro Maria De Filippi. Il motivo? Migliaia di persone hanno trovato una mossa davvero sgradevole e “meschina” quella di coinvolgere Dagospia per mettere in cattiva luce Valentin. Anche perché solamente la produzione di Amici 19 avrebbe potuto procurare quel video alla testata giornalistica. Voi che cosa ne pensate?