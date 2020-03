Amici 19: il format All Star rimandato per l’emergenza coronavirus, ecco tutti i dettagli

La versione All Star del talent di Maria De Filippi ha subìto delle modifiche. Ecco che cosa è stato deciso

Amici 19: versione All Star rimandata

Nella conferenza stampa dell’inizio del Serale di Amici 19 Maria De Filippi aveva annunciato la comparsa di due nuovi format. Il primo era quello dedicato ai professori. La commissione di canto e di ballo ha gareggiato durante queste prime puntate del Serale davanti ai concorrenti, diventati giudici. Il secondo, invece, si chiama Amici All Star e avrebbe dovuto iniziare dopo la fine della consueta gara per una durata di tre puntate.

Alla luce, però, dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta affrontando, anche la tv ha subìto dei grandi cambiamenti. Oltre alla sospensione di Avanti un altro e Uomini e Donne, anche Amici 19 in un certo senso ha dovuto adattarsi. Il format All Star, inoltre, verrà rimandato.

All Star arriverà a maggio con quattro puntate

Tv Sorrisi e Canzoni ha dato notizia del rinvio di Amici All Star. Il format prevedeva 3 puntate, dopo la fine delle sei puntate della versione classica, in cui ex concorrenti e cantanti famosi avrebbero gareggiato per conquistare il premio finale. Invece, stando a quanto ha riportato la rivista, Amici All Star andrà in onda dal 2 maggio per quattro serate e vedrà il vincitore di Amici 19 affrontare ex concorrenti del talent, sia cantanti che ballerini.

Ovviamente questo sarà confermato solamente se la situazione di emergenza sanitaria legata al coronavirus rientrerà. Altrimenti il format dovrà necessariamente essere rinviato a data da destinarsi. Curiosi di vedere la nuova modalità del talent e di rivedere ex concorrenti? Chi verrà scelto per questa nuova gara secondo voi?

Le ultime novità del talent di Maria De Filippi

Il programma sta andando in onda senza pubblico dalla seconda puntata. Anche la giuria è cambiata. Infatti, Loredana Bertè, dopo le restrizioni del governo, è rimasta bloccata a Milano, quindi è stata sostituita da Christian De Sica.

I ragazzi rimasti in gara sono Javier e Nicolai per il circuito del ballo, Gaia, Nyv, Giulia e Jacopo per il circuito del canto. I ragazzi non avranno la possibilità di fare i duetti e anche la pubblicazioni dei loro album è stata posticipata. Nel frattempo sono entrati in classifica i loro inediti. Gaia, in particolare, ha conquistato il primo posto in classifica con il singolo Chega.