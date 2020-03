GF VIP anticipazioni: doppia eliminazione e colpi di scena inaspettati

A causa dell’emergenza sanitaria che si sta vivendo in Italia, il GF VIP ha deciso di chiudere prima del previsto e vediamo quali son le anticipazioni delle prossime puntate. Stando a quanto trapelato, questa quarta edizione si concluderà mercoledì 8 aprile, invece di fine aprile come era stato pronosticato qualche settimana fa.

Per tale ragione, considerando che il numero di concorrenti ancora in gara è davvero elevatissimo, sarà opportuno mettere in scena una vera e propria “carneficina” per alleggerire il numero di partecipanti.

Le anticipazioni del GF VIP di questa sera

Le anticipazioni della puntata del GF VIP che andrà in onda questa sera, mercoledì 18 marzo, rivelano che ci sarà un colpo di scena. Attualmente sono in nomination tre personaggi molto influenti all’interno della casa, stiamo parlando di Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi. Una volta trapelato il nome dell’eliminato secondo il giudizio popolare, ci sarà una seconda eliminazione.

La prima avverrà secondo le modalità standard previste dal gioco. La seconda, invece, sarà diretta. Molto probabilmente, sanno gli stessi concorrenti a dare luogo ad una catena di voti che porteranno ad un’eliminazione rapida e dolorosa. Ma i colpi di scena non sono affatto finiti qui. I personaggi ancora in gioco, infatti, sono 15. Dopo le due eliminazioni di questa sera, il numero scenderà a 13 e questo non basta per far sì che arrivi in finale il giusto numero di concorrenti.

Spoiler delle altre puntate fino alla finale

Per tale ragione, nel corso dei prossimi due appuntamenti del GF VIP, quelli di mercoledì 25 marzo e 1 aprile, le anticipazioni rivelano altre eliminazioni a sorpresa. Alla puntata finale, che si terrà l’8 aprile, infatti, avranno accesso solo 5 o 6 concorrenti. Questo vuol dire che nelle messe in onda intermedie bisognerà eliminare un quantitativo abbastanza elevato di protagonisti.

Nel frattempo, a causa dell’emergenza COVID-19, il conduttore Alfonso Signorini continuerà a seguire le dinamiche di gioco da Milano e non dallo studio di Roma. Tuttavia, non ci resta che attendere le prossime settimane per capire se ci sarà un miglioramento della situazione e quindi anche un cambiamento per quanto riguarda le dirette del mercoledì sera.