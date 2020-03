‘Sei proprio fuori luogo…’: Eva Henger in piscina, il bikini non contiene le sue forme (FOTO)

In questi giorni così cupi che stanno attraversando gli italiani, andare alla ricerca di una distrazione è diventata quasi un obbligo. A quanto pare, Eva Henger ci riesce benissimo e ogni volta lo fa in una maniera esagerata…

L’ex attrice porno, sul suo profilo Instagram regala ai suoi follower degli scatti da togliere il fiato che lascino tutti senza parole. Nel periodo natalizio, la bellissima bionda è stata in vacanza a Sharm El Shaik e ancora oggi continua a postare scatti bollenti fatti nella splendida cittadina araba.

Ancora una volta Eva Henger ha lasciato di sasso tutti coloro che la seguono su Instagram. L’ex attrice porno, infatti, si è mostrata con un costume da bagno color carne, che lascia ben poco all’immaginazione. Senza ombra di dubbio la madre di Mercedes è una vero schianto, infatti il suo è un corpo fa invidia anche ad una ventenne.

Negli ultimi mesi in tanti hanno notato il suo calo peso e come lei stessa ha affermato ha detto addio a numerosi kili. Ovviamente il popolo del web non può fare altro che ammirarla anche se qualcuno è sembrato contrario. Visto il momento delicato che sta attraversando il nostro paese, alcuni seguaci le hanno suggerito che questa sua foto almeno adesso è davvero fuori luogo. (Continua dopo il post)

Il rapporto con la figlia Mercedes

Eva Henger molto probabilmente fa fatica a occupare le sue giornate. Sceglie quindi di lanciarsi nei ricordi, riesumando giornate di serenità passate nella splendida cittadina araba, tra mare, sole e relax. Ricordi che sicuramente le fanno sentire meno il peso della quarantena pensando in modo positivo.Intanto, l’attrice deve fare i conti anche con l’allontanamento da sua figlia.

Come tutti sanno negli ultimi mesi il rapporto tra Eva e Mercedes si è rotto in modo definitivo. Nonostante abbiano più volte provato a mettere da parte i loro rancori madre e figlia sembrano davvero lontane. Il motivo è la relazione con Lucas Peracchi che come ha dichiarato Eva più volte ha assistito a dei litigi abbastanza forti tra i due.