“Non ci sono più…”: Flavio Insinna, arriva il triste annuncio a L’Eredità

L’Eredità: in onda le puntate senza pubblico in studio e Professoresse

Da martedì 17 marzo 2020 sono iniziate ad andare in onda le puntate de L’Eredità senza la presenza delle Professoresse in studio. Inoltre nello studio romano Fabrizio Frizzi non erano presenti gli spettatori come lo prevede il decreto Covid-19 emanato dal Governo lo scorso 4 marzo. Ricordiamo che fino a lunedì i telespettatori del game show del preserale di Flavio Insinna erano stati trasmessi degli appuntamenti registrati prima della data indicata poco fa.

Oltre al padrone di casa erano presenti solo i concorrenti in gara. Infatti l’attore romano ha fatto notare la presenza delle vallette che per sicurezza sono rimaste nelle loro abitazioni. Infatti Insinna ha detto: “Siamo in un momento delicato, le nostre professoresse sono a casa con le loro famiglie ed è giusto così”.

La comunicazione di Flavio Insinna

Come detto prima martedì 17 marzo 2020 alle 18:45 su Rai Uno è andato in onda il primo appuntamento de L’Eredità senza pubblico in studio ed erano assenti anche le vallette del quiz, ovvero le Professoresse.

In modo ironico il padrone di casa Flavio Insinna le ha salutate visto che lo stanno seguendo comodamente dal divano delle loro rispettive case. Mentre sulla non presenza degli spettatori tra gli spalti dello studio 6 dell’ex Dear di Roma, il noto attore capitolino ha affermato: “Ci facciamo gli applausi da soli da stasera. Necessità fa virtù”.

Ecco quando partiranno le repliche del game show L’Eredità

Purtroppo in settimana andranno in onda le ultime puntate inedite de L’Eredità. Infatti, dopo che i vertici di Viale Mazzini hanno sospeso Vieni da me, La prova del cuoco, Soliti Ignoti – Il Ritorno e Detto Fatto, sarà il turno del game show del preserale di Rai Uno.

Tuttavia i telespettatori avranno modo di vedere il quiz tv di Flavio Insinna con delle repliche. Stessa iniziativa è stata presa da Mediaset con Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Quindi, l’ultimo nuovo appuntamento dovrebbe essere quella di domenica 22 marzo 2020, perciò le repliche dovrebbero partire da lunedì 23, fino a quanto non rientrerà l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.