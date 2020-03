Uomini e Donne, altro ex corteggiatore forse positivo al Coronavirus: “Ho fatto il tampone e…” (VIDEO)

Il Coronavirus, purtroppo, continua ad espandersi a macchia d’olio su tutto il territorio, in queste ore pare che anche un altro ex corteggiatore di Uomini e Donne possa essere positivo. Il protagonista è Camillo Agnello, noto ai fan della trasmissione per aver partecipato sia al talk show sia a Temptation Island.

Nelle recenti IG Stories, il ragazzo ha spiegato di essersi sottoposto ad un tampone in quanto affetto da febbre molto alta, dolori al corpo e stato di malessere. Il protagonista è apparso alquanto provato, nonostante tutto ha esortato i suoi fan a prenderla con filosofia.

L’annuncio dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Camillo potrebbe essere positivo al Coronavirus. Il ragazzo vive a Milano e, proprio pochi giorni fa, ha pubblicato dei video nei quali si è ripreso per strada intento a raggiungere una farmacia. In quei filmati sembrava stare abbastanza bene. In seguito, ha registrato altri contenuti in cui ha svelato di essere nel letto di un ospedale in quale gli è salita improvvisamente la febbre molto alta. Il suo corpo ha cominciato a ribellarsi facendogli sentire forti dolori.

Questi contenuti risalgono a ieri e Agnello non ha ancora i risultati del test a cui si è sottoposto. In attesa che arrivi il responso, però, ci ha tenuto a mandare un messaggio molto importante a tutti i suoi fan. Innanzitutto ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che lo seguono per le numerose manifestazioni di affetto mostrate.

Camillo non sa ancora se è positivo al Coronavirus

In seguito, ha aggiornato circa le sue condizioni di salute ed ha detto che, purtroppo, non si sente affatto bene. La febbre non ne vuole sapere di scendere così come i dolori non sembrano attenuarsi. Ad ogni modo, al di là di quello che sarà il responso, il ragazzo ha esortato tutti a cercare di mantenere la calma e a prendere la situazione con filosofia.

Dopo aver pronunciato queste parole circa la sua ipotetica positività al Coronavirus, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha detto di non sapere più cosa dire. Tutti i fan, ovviamente, sono in apprensione per lui e attendono di saperne di più.