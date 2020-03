Paolo Bonolis, protagonista di Avanti un altro esce di seno: il costume non riesce a contenere le sue grazie [FOTO]

Francesca Bambrilla è la Bona Sorte ad Avanti un altro

Da qualche stagione una delle protagoniste indiscusse di Avanti un altro è la Bona Sorte, Non tutti sanno che il personaggio del game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti si chiama Francesca Bambrilla. Quest’ultima è una modella alta 1,75 e con la sua bellezza ha catturato tutti i telespettatori di Canale 5.

Il suo scopo, quando viene pescato il pidigozzo che la riguarda, è di porre una domanda al concorrente di turno dal valore potenziale di 300 mila euro. In questi giorni si è parlato molto di lei per delle dichiarazioni che riguardano la madre malata. Inoltre la ragazza ha postato uno scatto bollente su IG mandando in tilt i follower.

L’allontanamento dall’Italia per l’emergenza sanitaria

Qualche giorno fa la Bona Sorte di Avanti un altro, ovvero Francesca Bambrilla ha rivelato ad un noto quotidiano di essere praticamente fuggita dall’Italia insieme alla madre. Quest’ultima purtroppo da anni è affetta da una malattia degenerativa, ovvero la SLA, quindi il suo sistema immunitario è molto basso.

Prima che nel nostro Paese si estendesse la zona controllata la giovane e il genitore sono andate via per paura dell’emergenza Coronavirus. Nonostante la lontananza dalla sua Patria, la protagonista del game show condotto da Paolo Bonolis non perde tempo a supportare il nostro popolo sottoscrivendo anche delle donazione per comprare macchinari e ventilatori utili per la terapia intensiva.

La foto bollente su IG per ricordare il suo compleanno

A quanto pare nei prossimi giorni la Bona Sorte compirà gli anni. Per l’occasione Francesca Brambilla ha selezionato uno scatto che riporta allo spensierato periodo estivo. Infatti nella foto in questione la si vede con un meraviglioso e striminzito bikini che non riesce a contenere le sue grazie. Infatti i follower più attenti hanno notato un piccolo dettaglio, ovvero una fuori uscita di seno da parte della protagonista di Avanti un altro.

Un post che ha riscosso un grandissimo successo ottenendo migliaia di mi piace e complimenti. Non tutti sanno che la ragazza è una appassionata di motori. In molte immagine postate sul suo social, si fa vedere in sella ad una moto da cross o su una meravigliosa e lussuosa Lamborghini. Eccola foto in questione: