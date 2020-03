GF Vip, censura conversazione tra Adriana Volpe e Patrick “Non è una bella situazione”

Censurata conversazione Adriana Volpe e Patrick, i due concorrenti parlano della brutta situazione dovuta al coronavirus, ma scopriamo cosa è successo

Al Grande Fratello Vip sono stati censurati due concorrenti, anzi, per meglio dire, la loro conversazione è stata censurata. Stiamo parlando di Adriana Volpe e Patrick Ray Pugliese, che insieme sono stati colti a parlare di argomenti delicati. Però, quando Adriana è uscita e si è messa a parlare con Patrick la regia ha tolto l’inquadratura.

I fan che hanno seguito la scena hanno detto che probabilmente la Volpe ha saputo che qualcuno di sua conoscenza abbia preso il coronavirus. Tuttavia, non sappiamo con certezza che sia veramente questo l’argomento di cui stavano parlando Adriana e Patrick. Questi però ha chiesto alla Volpe se si trattava solo di una persona, e lei aveva risposto che non era certo una bella situazione.

Adriana Volpe e Patrick parlano del coronavirus

Cosa è successo dunque per far rispondere Adriana Volpe in questo modo? La conduttrice è apparsa turbata anche se non ha specificato nulla. Molti hanno quindi ipotizzato che a contrarre il virus sia stata una persona a lei cara. Fatto sta che il GF Vip ha tolto l’attenzione sul discorso tra Patrick e Adriana volgendo l’inquadratura altrove.

Per questo non si è capito bene che cosa si sono detti Adriana e Patrick, e quindi gli utenti stanno cercando di capirci qualcosa. Inoltre, dai social è scomparso anche il marito di Adriana Volpe, Roberto Parli. L’imprenditore aveva detto che sarebbe andato con la figlia in Costa Rica per evitare l’epidemia, ma non è chiaro se sia riuscito a partire.

E’ stata anticipata la fine del GF Vip

Non ci sono tracce dell’imprenditore sui social da svariati giorni. Invece, nella casa sono tutti in tensione dopo aver avuto gli aggiornamenti sul coronavirus e appaiono tutti abbastanza preoccupati. Infine, è stata anticipata la fine del reality. Infatti, anche ai concorrenti è stata data la notizia con un comunicato.

Nel messaggio sono stati avvisati che il programma, la cui fine era prevista per il 27 aprile, è stata anticipata invece all’8 aprile. I concorrenti hanno preso la notizia con gioia perché non vedono l’ora di vedere e riabbracciare i loro cari. Diciamo che questa al momento risulta come una parola fuori luogo, visto che è consigliato ogni contatto fra persone a causa del covid 19!