Enzo e Pamela di UeD l’ex cavaliere decide di parlare: “Vi spiego tutto…”

Dopo la notizia della fine della storia d’amore fra Enzo e Pamela, l’ex cavaliere di UeD ha chiarito che la situazione è ben diversa, scopriamo cosa è successo

La notizia della fine della storia d’amore fra Enzo Capo e Pamela Barretta ha lasciato spiazzati i fan. Su di loro sono state dette tante cose, ma adesso ecco spuntare l’0intervento di Enzo Capo su Instagram per chiarire la situazione.

Pare che fra i due sia avvenuto un litigio che ha fatto riaccendere alcune controversie del passato. Il punto fondamentale è capire se si sono veramente lasciati oppure no.

Ebbene, stando a quanto detto da Capo non è ancora avvenuto questo. Tuttavia, i due non stanno attraversando un bel momento, questo è certo, e fra loro ci sono numerose divergenze che li portano a litigare. Di conseguenza, è normale che si pensi che fra loro è finita, anche perché a dirlo è stata la stessa Pamela ad un utente. E allora, come stanno veramente le cose? Scopriamolo insieme!

Enzo Capo e Pamela Barretta non si sono lasciati

A rivelare la fine della loro storia, come detto prima, è stata la stessa Pamela Barretta. Proprio lei ad un utente che le ha chiesto se stavano ancora insieme ha detto che Enzo l’aveva lasciata. Invece, stando a quanto dichiarato da Capo, per lui la storia ancora continua. Nella sua versione non c’è alcun cenno sulla rottura e lo ha anche detto attraverso alcune stories pubblicate sul profilo Instagram.

A riaccendere antichi dissapori era stato un brutto litigio e avrebbero bisogno di un chiarimento per riappacificarsi. Questo però al momento non è fattibile a causa dell’emergenza Coronavirus che li tiene distanti. Proprio così, i due non possono comunicare faccia a faccia perché si trovano lontani. Un chiarimento di persona sarebbe l’unica soluzione per non vedere finire una storia così intensa.

Enzo attende di rivedere Pamela e guardarla negli occhi

Enzo Capo è stato molto chiaro nel suo post pubblicato su Instagram e ha detto di non ritenere la storia finita a causa di questo litigio. Per lui è importante guardare negli occhi una persona per comunicare una rottura, e fino a quando non ci sarà un confronto si riterrà ancora fidanzato.

Ecco perché si augura quanto prima di poter rivedere Pamela e di poterle dire tutto quello che ha dentro. L’auspicio che fa al momento comunque è solo questo, ‘Andrà tutto bene’, e poi si vedrà se dovranno stare insieme o meno.