Serena Grandi ha paura, cosa è successo all’attrice? “Brutti sintomi”

E’ preoccupata l’attrice Serena Grandi, ha accusato brutti sintomi e ha paura di prendere il coronavirus soprattutto perché è stata a contatto di recente con Piero Chiambretti

La situazione che stiamo vivendo con il coronavirus sta mettendo tutti in allarme e agitazione. Anche nel mondo dello spettacolo c’è un gran fermento, soprattutto da quando alcuni personaggi sono risultati positivi al virus.

A preoccuparsi è anche Serena Grandi, che ha paura di contrarre l’infezione. L’attrice ha cominciato a preoccuparsi soprattutto da quando Piero Chiambretti è risultato positivo al coronavirus.

Il conduttore si trova al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino e con lui c’è anche l’anziana madre Felicita. La notizia che Chiambretti è risultato positivo è stata data martedì 17 marzo. La Grandi adesso ha paura perché è stata a contatto con Piero e non sa più cosa pensare. L’attrice è allarmata e ha rivelato che ha abbracciato Chiambretti mentre era nel programma.

Serena Grandi ha detto di aver abbracciato e baciato Chiambretti

A confermare la notizia che Piero Chiambretti è risultato positivo al coronavirus è stato il quotidiano Torino Repubblica. Stando a quanto riferisce, madre e figlio sono giunti in ambulanza in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni. A lanciare su Twitter l’indiscrezione era stata Valdimir Luxuria, che aveva augurato a Chiambretti una pronta guarigione.

Tuttavia, poco dopo il tweet era stato cancellato. Dopo la puntata del 4 marzo il programma condotto da Piero Chiambretti era stato sospeso. Quando la notizia sulla positività di Piero è stata confermata Mediaset lo ha comunicato a tutti i vip che erano stati a contatto con lui. E da quel momento Serena Grandi si è allarmata e in un’intervista all’Adnkronos ha detto che si erano abbracciati e baciati prima di capire quali regole seguire.

La Grandi ha deciso di mettersi in quarantena

E così la Grandi ha deciso di mettersi in autoisolamento perché ha paura sia per sé che per gli altri. Ovviamente l’attrice ha augurato il meglio a Chiambretti e si è dispiaciuta molto per il suo ricovero. Piero a quanto pare ha una broncopolmonite e lei gli augura di guarire presto.

La Grandi ha detto di essere molto preoccupata anche per la mamma anziana, e spera che sia forte e possa affrontare bene la malattia. Nonostante le sue paure lei sta comunque bene e ha anche riflettuto di aver avuto febbre e tosse dopo essere stata nel suo programma. Dopo Chiambretti è stata però due volte ospite anche da Barbara D’Urso.