Striscia la Notizia assume una nuova inviata: è un ex volto di Forum [FOTO]

Nuovo volto nello storico tg satirico di Antonio Ricci

Dopo aver assunto Francesca Manzini, a Striscia la Notizia è arrivata una nuova imitatrice. Come tutti ben sanno la prima settimana di marzo la conduttrice radiofonica di RDS ha affiancato Gerry Scotti. Una promozione arrivata grazie al grande successo ottenuto con l’imitazione di Mara Venier rafforzata anche con l’utilizzo del deepfake.

Applicazione che nella puntata di martedì 17 marzo 2020 ha visto anche debuttare Morgan. Ma ora la grande famiglia del tg satirico di Antonio Ricci ha accolto un volto noto del piccolo schermo e del cinema. Stiamo parlando di Chiara sani che per anni è stata una dei pilastri di Forum.

L’attrice Chiara Sani assunta da Striscia la Notizia come imitatrice

Ebbene sì, qualche giorno fa a Striscia la Notizia ha debuttato la nuova imitazione di Valeria Marini. A farla è stata la nota attrice Chiara Sani. Nella puntata di lunedì 16 marzo 2020, ma anche quella andata in onda il giorno seguente, infatti, l’artista emiliana che per anni è stata anche il volto di Forum si è calata per la prima volta nei panni dell’attuale inquilina del Grande Fratello Vip 4.

La donna ha fatto finta di collegarsi dal bagno della Casa più spiata d’Italia, ovvero quello di Cinecittà che chiuderà i battenti il prossimo 8 marzo. La Sani ha chiarito al pubblico italiano le ragioni della sua tosse e poi ha anche scherzato facendo delle battute pungenti su Antonio Zequila e Antonella Elia. (Continua dopo la foto)

Gli ascolti tv del tg satirico Striscia la Notizia di ieri, martedì 17 marzo 2020

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 5.857.000 spettatori con il 18.60%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 5.663.000 spettatori con uno share del 17.95%.

Nonostante il game show dell’access prime time condotto da Amadeus sia in replica ha battuto lo stesso il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Tuttavia negli ultimi giorni c’è stato una leggera rimonta.