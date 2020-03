Nina Moric, la sua confessione: “Mi sto facendo curare, ho iniziato a..”

Arriva la confessione di Nina Moric, la modella croata ha detto che si sta facendo curare e che sta frequentando un bravo psichiatra

Giunge la confessione di Nina Moric su un aspetto che riguarda la sua vita e che da tempo i follower le consigliano. La modella croata ha infatti deciso di farsi curare per tornare a riprendere la sua vita con maggiore equilibrio. Una risposta che la Moric ha voluto dare a tutti coloro che da tempo le davano questo consiglio per la sua salute.

Per la modella croata questo senza dubbio non è un buon momento e come tutti sanno sta affrontando una battaglia legale con Luigi Mario Favoloso. Lei sta portando infatti avanti la sua lotta contro l’ex fidanzato fra denunce e ospitate. La Moric ha portato la sua storia sotto le telecamere televisive e spesso è stata ospite di Barbara D’Urso, nel programma Live e a Pomeriggio 5.

Nina Moric in cura da un bravo psichiatra

E non solo, a rendere la faccenda ancora più pubblica sono stati anche i social, attraverso i quali se ne sono dette di tutti i colori. Insomma, non è mancato nulla per fare diventare la questione da privata a pubblico dominio. La Moric ha usato spesso i social per comunicare ai fan quanto le stava accadendo e anche ora lo ha fatto.

Stavolta però ha deciso di rispondere a tutti coloro che le hanno raccomandato di farsi curare per il suo bene. E lei sembra abbia seguito questo consiglio. Ma oltre che comunicare la notizia che si sta facendo curare, ha anche risposto ai pettegolezzi che la vogliono in flirt con il criminologo Ezio Denti. A diffondere la notizia è stato il settimanale Nuovo di Cairo Editore, che ha pubblicato alcune foto in cui Nina ed Enzo sono insieme.

La Moric non ha alcuna liason con Ezio Denti

La Moric ha dunque voluto mettere in chiaro che non c’è alcuna storia fra lei e il criminologo della Macchina della Verità usata a ‘Live – Non è la ‘Urso. Nina ha anche detto a tutti di finirla di raccomandarle di curarsi.

Lei è già in terapia e i followers devono smetterla di dirle sempre cosa deve fare. La Moric ha anche aggiunto che non ha paura di ammettere che si sta facendo curare. Ad un utente che l’ha criticata ha anche ribadito di non dare il buon esempio e di non essere solidale.