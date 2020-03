Il Paradiso delle signore trama 19 marzo: Riccardo lascia Ludovica e lo svela ai familiari

Era nell’aria da diverso tempo, ormai, la decisione di Riccardo di porre fine alla sua storia con Ludovica. Ebbene, nel corso della puntata del 19 marzo del Paradiso delle signore assisteremo proprio a questo grande evento.

Naturalmente, ciascun membro della famiglia Guiarnieri reagirà in modo inaspettato a questa decisione. In casa Cattaneo, invece, continuerà a respirarsi un clima di falsità e di finta serenità. Luciano, infatti, sarà sempre più insofferente alla presenza di Silvia.

Grande fermento al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 19 marzo del Paradiso delle signore assisteremo a vari colpi di scena. Innanzitutto, vedremo che al grande magazzino ci sarà un clima parecchio agitato. Tutte le veneri, infatti, saranno chiamate ad effettuare degli straordinari causati dalla preparazione della nuova collezione. A partire dal giorno successivo sarà in vendita la collezione all’interno dello shopping center, per tale ragione sarà opportuno allestire tutto al meglio.

Riccardo, invece, lascerà Ludovica e provvederà ad informare tutta la sua famiglia circa questa decisione. Adelaide reagirà molto male alla notizia, contrariamente ad Umberto. Il Guarnieri senior, infatti, si mostrerà alquanto propenso ad appoggiare il figlio nella sua decisione. Per il momento non è chiaro se il comportamento del commendatore sia solo un modo per indispettire la contessa. Marta e Vittorio, invece, saranno alquanto sorpresi dalla relazione nata tra Riccardo e Angela, ma la signora Conti sarà felice per suo fratello.

Spoiler 19 marzo: incontri ammiccanti

In casa Cattaneo, invece, il clima sarà particolarmente agitato nel corso della puntata del 19 marzo del Paradiso delle signore. Il compleanno di Silvia metterà un po’ in subbuglio l’animo di Luciano. La donna, infatti, gli chiederà di andare a cena fuori per non far sospettare a Federico che le cose tra loro siano decisamente compromesse. Il ragioniere accetterà, ma a fatica.

La donna, intanto, riceverà dei fiori e crederà che possano essere di suo marito, ma la verità la deluderà parecchio. Quando arriverà la sera, i due andranno a cena fuori, Al ristorante, però, faranno un incontro molto particolare. Qualche tavolo più distante, infatti, ci saranno Clelia ed Ennio. La Calligaris e il ragioniere non potranno fare a meno di lanciarsi delle occhiate ammiccanti.