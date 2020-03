Amici 19: Valentin replica dopo la diffusione del video che lo mette nei guai, le parole del ballerino

Valentin ha riposto al video compromettente diffuso nelle ultime ore sul web. Ecco le parole dell’ex concorrente di Amici 19

Amici 19: spunta un video compromettente di Valentin

Valentin è stato il quarto eliminato del serale di Amici 19. La sua non è stata una normale eliminazione. Infatti, nel ballottaggio finale della puntata tra lui e Jacopo, Valentin dopo la sua esibizione ha detto chiaramente che, a prescindere da come fosse andata la sfida, lui se ne sarebbe andato.

Questo ha fatto infuriare Maria De Filippi che gli ha urlato contro diverse cose. Innanzitutto gli ha indicato la porta per uscire e gli ha detto che per lei lui era assolutamente eliminato dal programma.

Meritava di più Jacopo, educato e rispettoso, perché Valentin si è sempre comportato male all’interno del talent. Ha chiesto un giudice speciale perché non gli andavano bene i professori, a lezione ha mancato di rispetto più volte a Natalia Titova e, inoltre, ci sono altre cose che però la conduttrice ha preferito non dire pubblicamente. Alcuni giorni dopo la puntata e l’eliminazione di Valentin, Dagospia ha diffuso un video inedito di una lezione di Valentin con Natalia Titova e i professionisti di Amici 19.

In queste immagini si vede chiaramente l’atteggiamento spocchioso del ballerino che dirige i ballerini professionisti, che parla di telecamere che devono seguire il ballo, di tagli da fare alle musiche, di passi che devono essere fatti in un certo modo. Il ballerino se l’è presa con Natalia Titova, correggendola, e anche con Francesca Tocca che, secondo lui, non era capace di imparare i passi.

La risposta di Valentin

Valentin, dopo la diffusione del video, ha deciso di replicare attraverso il suo profilo Instagram pubblicando un post. Ha esordito con la frase: “sono un ragazzo povero che balla latino americano”, ma anche fortunato perchè per 4 anni ha studiato al liceo coreutico.

Proprio questo suo percorso, secondo lui, l’ha aiutato a collaborare con Natalia Titova e l’assistente Arduino Bertoncello per creare le migliori performance. I momenti difficili, dopo tante ore in sale, possono accadere. Tuttavia, lui è rimasto in buonissimi rapporti con tutto il “team latino”. (Continua dopo il post)

Le critiche

Negli ultimi giorni, a sostegno di quello che ha detto Valentin, Natalia Titova e Francesca Tocca hanno lasciato dei like e dei cuori al ballerino sui social. In migliaia hanno commentato tirando in ballo di nuovo Maria De Filippi e scagliandosi contro la conduttrice. Il video poteva essere mandato a Dagospia solamente dalla produzione di Amici 19 e questo è stato considerato un gesto di cattivo gusto. Voi che cosa ne pensate?