Diletta Leotta la siciliana è una cattiva ragazza anche in quarantena

Il video di Diletta Leotta diventa virale, la cattiva ragazza in quarantena mette tutti a tappeto, ancora una volta fa impazzire i fan, vediamo cosa ha fatto

Tutti in quarantena a causa del Coronavirus, e come tanti altri vip anche Diletta Leotta che sta cercando di utilizzare il tempo libero in maniera costruttiva. La conduttrice siciliana in questi giorni è stata impegnata nei panni di cuoca e pasticcera, e ha anche postato sul web alcune ricette. Adesso però ha cambiato registro e come tanti altri ha escogitato altre cose per impegnare il tempo.

La cattiva ragazza in quarantena, che è anche una nota influencer, sta seguendo come tutti le regole. Anche lei è a casa per rispettare la quarantena imposta dal Premier Giuseppe Conti. Una quarantena che ha stravolto le abitudini di tutti, e anche i personaggi dello spettacolo hanno dovuto adattarsi. Abolite le vacanze, i viaggi di lavoro e altri progetti imminenti che a causa del coronavirus non possono andare in porto.

Diletta Leotta tiene compagnia con alcune sessioni di allenamento

Visto che ha tanto tempo, Diletta Leotta ha pensato di tenere compagnia ai follower sui social cimentandosi in alcune sessioni di allenamento. Nessuno però avrebbe mai immaginato la conduttrice indossare i panni di cuna cattiva ragazza. E così quindi anche lei ha deciso di mostrare ai suoi fan quali allenamenti segue nel corso di queste lunghe giornate.

Stavolta, visto gli impedimenti imposti dal decreto, niente contatti con altre persone e quindi non c’è neanche il suo personal trainer. La Leotta come tutti gli altri non può neanche andare in palestra come faceva fino a qualche settimana fa. Di conseguenza, eccola distribuire consigli e svolgere alcune sessioni di allenamento da sola. Il tutto è racchiuso in un video che i fan hanno apprezzato moltissimo.

Nel video la Leotta si allena sulla note di Bryce Vine e Baby Girl

Nel video la Leotta fa vedere come si allena. Con indosso top e pantaloncini trasforma Diletta svolge le sue sessioni di allenamento sulle note di Bryce Vine e la canzone Baby Girl. Il suo è un modo per far vedere agli altri come trascorre il suo tempo e anche come fare per rendere l’allenamento dinamico e divertente.

Cogliere questo momento per tenersi in forma è importante, sia per passare il tempo che per non vanificare i risultati precedenti. E con il suo video la Leotta dà davvero il buon esempio!