Licia Nunez GF Vip, la fidanzata Barbara in guerra con una donna, per difendere il suo amore

Licia Nunez, il suo grande amore la difende e la aspetta fuori dalla casa

Licia Nunez, al di fuori dalla casa del Grande Fratello vip ha una donna che la ama davvero tanto. Durante l’avventura al Gf Vip, proprio agli inizi le era stato detto che la compagna aveva preso le distanze da lei a causa di alcuni comportamenti. Ma niente di tutto questo era vero perchè nessuna delle due ha intenzione di perdere l’altra.

Così adesso Barbara Eboli lo ha dimostrato addirittura litigando con Ursula Bennardo la compagna di Sossio Aruta. Le due hanno discusso attraverso i social, che utilizzano per battute al veleno, insulti e commenti pronti a ferire.

Licia Nunez, la guerra ha inizio a causa della Elia, Di Benedetto e Sossio

Licia Nunez dentro la casa non ha legato con molti concorrenti, ma va d’accordo un pò con tutti. Spesso i coinquilini scherzano su di lei, a volte anche pesantemente. Altre volte la criticano e a quanto pare questo non piace alla compagna che non perde tempo per affermare che Antonella Elia e Paola Di Benedetto sono cattive.

Poi si è rivolta a Sossio Aruta dandogli dell’inetto ed aggiungendo che dentro la casa non ha davvero un senso. La sua partecipazione al programma è ridicola proprio come lui. Tutto questo è stato pubblicato sui social, su Instagram in particolare.

Per evitare che la compagna di Sossio, Ursula Bennardo per un motivo o l’altro potesse perdere il post l’ha anche taggata. E alla fine le ha scritto che il compagno è un cafone cattivo chiedendole di andarlo a prendere perchè lei, come chi segue il Gf, non vuole più vederlo in casa.

Barbara tagga Ursula sul post Instagram e la donna…

L’attacco gratuito della donna non è stato colto da Ursula con serietà, non le ha voluto dare troppo peso, importanza e valore. Così con eleganza ha risposto al post dicendo che attaccare il suo compagno è l’unico modo semplice per arrivare al grande scopo ovvero far parlare di sè. Secondo Ursula infatti Barbara è alla ricerca di visibilità.

Sossio è divertente, leggero e simpatico. Impossibile trovare qualcosa da ridire, tra l’altro il pubblico lo ama, sicuramente non per niente. Commenta scrivendo che chi si comporta così si descrive da sè, non c’è bisogno di altro. Quindi chiede al popolo social di lasciare correre. Nel frattempo i due dentro la casa sono completamente all’oscuro di quanto sta succedendo fuori. Se ne renderanno conto una volta usciti.

A proposito di ciò il programma chiuderà i battenti prima del dovuto. Mediaset ha deciso di sospendere proprio a causa della situazione sanitaria che si è creata in tutta Italia. I ragazzi non hanno più voglia di continuare, non hanno più lo spirito giusto per farlo.