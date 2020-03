Clizia Incorvaia Coronavirus, paura per la donna: è stata ospiti da Chiambretti

Clizia Incorvaia, ansia e panico dopo la scoperta di Chiambretti

Clizia Incorvaia ha paura, il conduttore Piero Chiambretti è risultato positivo al coronavirus. Questa è una delle ultime notizie: lui e la madre Felicita hanno contratto il virus. Entrambi sono risultati positivi al tampone e adesso il conduttore è ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino insieme a lei.

La notizia è stata divulgata da Vladimir Luxuria attraverso un post su Twitter. La donna ha augurato al conduttore di riprendersi più in fretta possibile, la stessa cosa vale anche per la madre nonostante l’età avanzata. Il suo programma comunque in questi giorni era stato sospeso da Mediaset per proporre al posto de La Repubblica delle donne qualcosa di diverso.

La riorganizzazione dei palinsesti ha permesso di dedicare più tempo all’informazione sul coronavirus ed ai programmi Dedicati ai ragazzi e ai bambini. Successivamente Chiambretti ha scoperto di essere positivo al virus, ma il programma era andato in onda fino a qualche giorno prima. Si è subito messo in auto quarantena ed ha avvisato gli organi competenti che stanno procedendo a chiamare tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui. Si tratta ovviamente si tante persone.

Clizia Incorvaia e tutti gli ospiti del programma Mediaset a rischio virus

Clizia Incorvaia ha paura perché è stata, purtroppo per lei, una delle ultime donne ospiti da Chiambretti una volta uscita dal Grande Fratello. E così come lei anche molti altri tra cui Gessica Notaro, Annalisa Chirico, Michelle Hunziker, Antonio Maggio, Sgarbi, Cristiano Malgioglio, Ambra Lombardo, Francesca Barra, Lory Del Santo, Maria Vittoria Longhitano ed Iva Zanicchi. Tutti questi personaggi sono a rischio essendo entrati a contatto con Chiambretti, nel suo studio. Nessuno se non Clizia, ha rilasciato interviste e dichiarazioni in merito.

La fidanzata di Ciavarro sta bene ma nulla è detto

La donna, nuova fidanzata di Paolo Ciavarro ha dichiarato che non sa ancora se è a rischio contagio, al momento sta bene ma come abbiamo avuto modo di scoprire tramite i migliaia di casi che si sono verificati in tutta Italia non vuol dire nulla.

In questo momento la donna si trova in Sicilia, ha deciso di tornare a casa insieme alla figlia proprio per non rimanere da sole. Sono tornate prima ancora del decreto governativo. E così adesso in tempi difficili si trova con i suoi genitori nella speranza che nulla possa succedere.

Per adesso tutto scorre tranquillamente e racconta ai suoi follower che sta trascorrendo i giorni tra torte ed aperitivi in casa. Cosa ama fare più di tutto? Leggere delle storie alla figlia prima di addormentarsi.