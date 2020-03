Un posto al sole, spoiler 19 marzo 2020: torna Viola

Gli spoiler di Un posto al sole della puntata numero 5464 che vedremo giovedì 19 marzo su Rai 3 si presentano avvincenti e ricchi di colpi di scena. Come di consueto, la soap opera partenopea sarà al passo con i tempi, infatti vedremo i festeggiamenti per la festa del papà.

Assisteremo al ritorno a sorpresa di Viola, ma la donna avrà una bella gatta da pelare. Si tornerà a parlare della difficile vicenda di Fabrizio ma anche dei genitori di Alex. Insomma, sarà un appuntamento al cardiopalma.

Un posto al sole anticipazioni 19 marzo

Giovedì sera, in Un posto al sole, vedremo tornare a Napoli uno dei personaggi storici di questa bellissima soap Made in Italy, Viola. Quest’ultima farà ritorno al suo paese d’origine per stare vicino alla sua famiglia durante la festa del papà che cade sempre il 19 marzo.

La donna porterà con se il piccolo Antonio per farli trascorrere del tempo con suo padre e il nonno. Peccato, però, che tra Viola e il marito Eugenio la tensione si taglierà con il coltello. Nel frattempo Rosaria e Carla si ritroveranno a confrontarsi in maniera toccante e tra i genitori di Alex e Mia sembrerà tornare il sereno di un tempo. Durerà questa tregua?

Intanto, Fabrizio continuerà a ricevere tutto il sostegno morale da parte della sua ex compagna Marina Giordano la quale non lo abbandonerà un solo secondo. Le cose sembreranno smuoversi favorevolmente quando la donna con i capelli a caschetto riceverà una certa informazione scottante che potrebbe dimostrare l’innocenza di Fabrizio Rosato.

Un posto al sole spoiler: Eugenio e Viola in seria difficoltà

Nelle prossime puntate di UPAS, Fabrizio apprenderà quanto scoperto da Marina e la speranza tornerà ad aleggiare nell’aria. A Palazzo Palladini l’atmosfera sarà movimentata dall’arrivo di Otello. Il pensionato sarà in guerra con Guido e Renato e tra i tre voleranno dispetti di ogni colore.

Eugenio cercherà di tenere sua moglie all’oscuro dalla difficile situazione in cui si è infilato, ma Viola scoprirà ogni cosa. Nonostante la seria difficoltà e l’elevato livello di tensione, Viola non abbandonerà Eugenio Nicotera. Filippo e Serena torneranno a litigare mentre Roberto commetterà una certa azione precipitosa.