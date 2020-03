Grande Fratello Vip, Patrick attacca duramente Pago:”E’ uno zerbino totale”

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 non mancano gli argomenti di discussione. I concorrenti, provati anche dai mesi passati in reclusione, in molte circostanze si lasciano andare e rivelano in maniera palese quel che pensano. E’ quanto accaduto a Patrick Ray Pugliese che durante una chiacchierata con Antonella Elia e Andrea Denver ha attaccato duramente Pago.

Il concorrente del reality, infatti, ha espresso parole tutt’altro che gentili nei confronti dell’ex compagno di viaggio, reo di essersi fatto manipolare dalla fidanzata Serena. La Elia ha provato a smorzare anche i toni della discussione, ma il punto di vista di Patrick è stato netto e deciso. Denver ha cercato di far capire le motivazioni che hanno spinto l’ex protagonista di Uomini e Donne ad entrare nella casa, ma il tentativo è stato vano.

Il viaggio di Pago e Serena nella casa del GF Vip

La storia tra Serena Enardu e Pago si era interrotta al termine dell’esperienza a Temptation Island. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte. Quella che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più e questo ha mandato in crisi il cantante. In conclusione è arrivato il tanto atteso falò di confronto finale al termine del quale i due hanno deciso di prendere strade diverse.

Quando ormai la loro storia d’amore sembrava essere arrivata al capolinea il nuovo colpo di scena, sempre a favore di telecamera. Serena Enardu è entrata nella casa rivelando a Pago di essere ancora innamorata di lui e di voler ricostruire il rapporto. Un incontro rapido a seguito del quale il pubblico ha deciso di non dare la possibilità alla bella sarda di entrare in casa, possibilità rimandata solo di qualche giorno.

Il Grande Fratello, infatti, ha deciso di concederle l’ingresso dopo alcuni giorni. Questa scelta ha creato molte polemiche, in particolare tra i concorrenti, che ritenevano necessario un chiarimento lontano dalle telecamere. Pago e Serena sono andati avanti per la loro strada fin quando, prima lei e poi lui, sono stati eliminati dal gioco.

L’attacco di Patrick Ray Pugliese a Pago

Durante una chiacchierata tra Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver si è parlato della relazione tra Pago e Serena Enardu all’interno della casa. Il primo è stato netto nel suo giudizio, sottolineando che il cantante dal suo punto di vista è stato uno zerbino totale che si è fatto manipolare dalla donna.

La Elia ha cercato di difenderlo spiegando che lui è stato un gentiluomo e l’ha difesa. Il modello, infine, ha manifestato una certa simpatia nei confronti di Serena definendola una donna con gli attributi ma che anche dal suo punto di vista il chiarimento non sarebbe dovuto avvenire a favor di telecamere ma in privato.