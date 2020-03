Soleil Sorge spaventa i fan in un’intervista: “Ho fatto il tampone, sono devastata”

Terminata l’avventura di Soleil Sorge a Pachino Express, la dama si è lasciata molto andare durante un’intervista con Chi. L’ex concorrente ha parlato ai microfoni della rivista di Alfonso Signorini sia dell’esperienza vissuta nel reality show, sia di questioni un po’ più private e delicate.

La fanciulla ha partecipato con sua madre e le due sono state etichettate come i personaggi più cattivi della stagione. Ad ogni modo, adesso il problema più grande non è il giudizio popolare. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole della madre di Soleil

Soleil Sorge e sua madre Wendy Key hanno rilasciato un’intervista in cui hanno parlato del loro percorso a Pechino Express e non solo. Sia lei sia sua madre si sono duramente scagliate contro Costantino della Gherardesca. Secondo il loro punto di vista, il conduttore avrebbe lasciato trapelare dei messaggi errati sul loro conto, portando il pubblico a giudicarle in modo negativo.

Specie Wendy ha attaccato il presentatore per averle etichettate come la coppia cattiva di questa edizione. A seguito di tali dichiarazioni si è dato luogo ad una sorta di Cyberbullismo che ha fortemente destabilizzato entrambe le protagoniste. In seguito, la donna ha parlato della sua vita privata e della sua professione. Nel caso specifico ha svelato che il suo più grande sogno sia quello di lanciare una linea di moda.

La Sorge preoccupa i fan nell’intervista

Per quanto riguarda Soleil Sorge, la fanciulla è apparsa alquanto provata nel corso dell’intervista. La ragazza ha spiegato di essere molto preoccupata in quanto, a causa dell’emergenza Coronavirus, è rimasta bloccata a Santo Domingo da suo padre. Inoltre, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche svelato di essersi sottoposta al tampone e di essere in attesa del responso. Nel frattempo, ha deciso di mettersi in autoquarantena in rispetto delle norme governative degli ultimi tempi.

In merito alla sua vita privata, invece, la Sorge ha spiegato che non c’è nessun uomo nella sua vita. Per il momento si sta dedicando solo a se stessa e alla sua vita e non c’è spazio per dedicarsi ad un uomo.