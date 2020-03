“Non sarai bella come Ornella Muti”: Naike Rivelli in intimo sul letto, le feroci critiche dal web [FOTO]

Naike Rivelli: ecco come sta vivendo la sua quarantena per l’emergenza Coronavirus

Anche Naike Rivelli si è dovuta adattare alle disposizioni emanate dal Governo, quindi come gran parte degli italiani sta rimanendo a casa.

Ma la figlia di Ornella Muti lo fato in modo eccelso, postato sul suo account IG seguito da circa 260 mila follower uno scatto davvero sensuale. Ovviamente non è una novità per i seguaci visto che il suo account è pieno zeppo di queste iniziative.

La 45enne ha mostrato ancora una volta il suo fisico scultoreo nel bel mezzo della natura lasciando un messaggio a tutti colto che la seguono. Ma l’iniziativa della modella ha scatenando anche delle feroci critiche tirando in ballo anche la bellezza della madre. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La figlia di Ornella Muti criticata su Instagram

Chi segue Naike Rivelli su Instagram sa perfettamente che non è la prima volta che regala al popolo del web delle immagini sensuali. Inoltre, la figlia ribelle di Ornella Muti e in più occasioni ha espresso il suo desiderio di emancipazione, ovvero che tutte le donne dovrebbero essere libere di spogliarsi e di vestirsi come vogliono. E le questo messaggio lo ha preso alla lettera.

Nella foto in questione si vede la 45enne in intimo distesa sul letto e con i piedi appoggiati alla barra. Le braccia aperte dove è possibile notare i tatuaggi e i capelli sciolti. Oltre ad aver ricevuto likes e complimenti, la donna è stata criticata. Il motivo? Alcuni le hanno scritto ce non sarà mai bella come la madre e se non fosse per quest’ultima lei non sarebbe nulla. (Continua dopo il post)

Il terribile lutto che ha colpito Naike e Ornella

Ricordiamo che Naike Rivelli e Ornella Muti arrivano da un periodo abbastanza complicato. Infatti qualche settimana fa le due donne sono state colpite da un grave lutto. Purtroppo a causa di un tumore cerebrale è venuto a mancare il giovane compagno di Carolina Fachinetti, sorellastra della 45enne e seconda figlia della Muti. La ragazza è rimasta vedova con due bambini molto piccoli.